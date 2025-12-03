Simeone se rende a Raphinha após vitória do Barcelona: 'Não sei como não ganhou a Bola de Ouro' Estadão Conteúdo 03.12.25 10h27 O brasileiro Raphinha foi um dos destaques da vitória de virada de 3 a 1 do Barcelona sobre o Atlético de Madrid, nesta terça-feira, 2, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O atacante fez um dos gols do clube catalão e liderou a equipe no triunfo. O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, se rendeu ao brasileiro depois da partida. O treinador argentino elogiou a versatilidade do jogador, dizendo que ele merecia ter conquistado o prêmio da Bola de Ouro. "O Raphinha me encanta. Ele joga em todas as posições. Joga de extremo, de lateral, de ponta, de meia-ponta... Faz gols e pressiona a marcação", disse Simeone. "Não sei como não ganhou a Bola de Ouro no ano passado. O futebol é assim, cada um tem o direito a eleger quem quiser, mas eu escolheria o Raphinha. Ele realmente me deixa encantado", complementou o treinador argentino. A última edição da Bola de Ouro foi realizada no mês de setembro. Na relação que foi anunciada, Raphinha ficou na quinta posição na premiação, atrás de Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah, respectivamente. Na última temporada, o atacante contabilizou 34 gols e 26 assistências com a camisa do Barcelona. O brasileiro se recuperou recentemente de lesão, voltando a ficar à disposição do técnico Hansi Flick nos últimos compromissos. Com a vitória sobre o Atlético de Madrid na terça, o Barcelona chegou aos 37 pontos, na liderança isolada do Campeonato Espanhol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Raphinha Simeone Barcelona Atlético de Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04