Simeone se rende a Raphinha após vitória do Barcelona: 'Não sei como não ganhou a Bola de Ouro'

O brasileiro Raphinha foi um dos destaques da vitória de virada de 3 a 1 do Barcelona sobre o Atlético de Madrid, nesta terça-feira, 2, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O atacante fez um dos gols do clube catalão e liderou a equipe no triunfo.

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, se rendeu ao brasileiro depois da partida. O treinador argentino elogiou a versatilidade do jogador, dizendo que ele merecia ter conquistado o prêmio da Bola de Ouro.

"O Raphinha me encanta. Ele joga em todas as posições. Joga de extremo, de lateral, de ponta, de meia-ponta... Faz gols e pressiona a marcação", disse Simeone.

"Não sei como não ganhou a Bola de Ouro no ano passado. O futebol é assim, cada um tem o direito a eleger quem quiser, mas eu escolheria o Raphinha. Ele realmente me deixa encantado", complementou o treinador argentino.

A última edição da Bola de Ouro foi realizada no mês de setembro. Na relação que foi anunciada, Raphinha ficou na quinta posição na premiação, atrás de Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah, respectivamente.

Na última temporada, o atacante contabilizou 34 gols e 26 assistências com a camisa do Barcelona. O brasileiro se recuperou recentemente de lesão, voltando a ficar à disposição do técnico Hansi Flick nos últimos compromissos.

Com a vitória sobre o Atlético de Madrid na terça, o Barcelona chegou aos 37 pontos, na liderança isolada do Campeonato Espanhol.