Rodada terá dois jogos entre paulistas, Santa Cruz e Paysandu buscando a reabilitação e muito mais

O Campeonato Brasileiro da Série C entre na sua 3ª rodada neste sábado com confrontos muito interessantes. No Grupo A, destacamos os jogos entre Ferroviário x Santa Cruz e Jacuipense x Paysandu. As tradicionais equipes de Pernambuco e Pará seguram a lanterna da chave e buscam a reabilitação. Já no grupo B, o destaque vai para os confrontos entre equipes paulistas (Novorizontino x Oeste e Botafogo-SP x Mirassol) e um duelo que foi muito comum na Séries A e B: Paraná x Figueirense.

A seguir, confira todos os jogos dos Grupos A e B do Campeonato Brasileiro da Série C:

Grupo A

Sábado (12 de junho)

Manaus x Floresta – na Arena da Amazônia, às 17h

Jacuipense x Paysandu – em Pituaçu, às 19h

Domingo (13 de junho)

Tombense x Altos – em Tombos, às 11h

Botafogo-PB x Volta Redonda, no Almeidão, às 16h

Segunda-feira (14 de junho)

Ferroviário x Santa Cruz, no Castelão, às 20h

Grupo B

Sábado (12 de junho)

Novorizontino x Oeste, Jorge Ismael de Biasi, às 15h

São José-RS x Ituano, Francisco Novelletto, às 15h

Botafogo-SP x Mirassol, estádio Santa Cruz, às 15h

Domingo (13 de junho)

Criciúma x Ypiranga-RS, Heriberto Hülse, às 11h

Paraná x Figueirense, Durival Britto, às 16h