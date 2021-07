Série B, Wimbledon... Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sexta-feira

A sexta-feira (9) será agitada por diversas competições importantes ao longo do mundo esportivo. Para fechar a semana, o Vasco entra em campo pela Série B, para enfrentar o Sampaio Corrêa. Além disso, as semifinais do Torneio de Wimbledon serão disputadas. Veja isso e tudo mais na Agenda do dia!

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h - Londrina x Guarani Onde assistir: SporTV (menos PR) e Premiere

19h - Vasco x Sampaio CorreaOnde assistir: Premiere

21h - Goiás x Náutico Onde assistir: SporTV (menos GO) e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE C

20h - Ypiranga x Novorizontino Onde assistir: TV Nsports

COPA AMÉRICA

21h - Colômbia x Peru (disputa de terceiro lugar) Onde assistir: SBT e ESPN BRASIL

MLS

20h38 - FC Cincinnati x Columbus Crew Onde assistir: DAZN

LIGA DOS CAMPEÕES DA ÁSIA

7h - Kitchee x Cerezo Osaka Onde assistir: ESPN Play

11h - Guangzhou FC x Port Onde assistir: ESPN Play

TORNEIO DE WIMBLEDON

9h30 - Matteo Berrettini x Hubert HurkaczOnde assistir: SporTV 3 e Bandsports

11h30 - Novak Djokovic x Denis ShapovalovOnde assistir: SporTV 3 e Bandsports

MLB

20h - Toronto Blue Jays x Tampa Bay Rays Onde assistir: ESPN

CICLISMO

9h45 - Tour de France (etapa 13)Onde assistir: ESPN

AMISTOSO DE RUGBY

14h - África do Sul x Geórgia Onde assistir: ESPN 2

TORNEIO INTERNACIONAL DE HANDEBOL MASCULINO

15h10 - Alemanha x Brasil Onde assistir: ESPN

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

15h - São José x Sorocaba Onde assistir: TV NSPORTS

17h - Brasília x Minas Onde assistir: TV NSPORTS

NASCAR

22h - Truck Series: etapa de Knoxville Onde assistir: FOX SPORTS

BOXE

22h - Gilberto ‘Zurdo’ Ramirez x Sullivan Barrera Onde assistir: DAZN