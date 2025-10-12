Sérgio Rochet e Inter agendam cirurgia para retirar placa e parafusos da mão esquerda Estadão Conteúdo 12.10.25 17h07 O goleiro uruguaio Sérgio Rochet, do Internacional, será submetido na terça-feira, em Porto Alegre, a uma cirurgia para retirar a placa e os parafusos que fixaram uma fratura do quarto metacarpo da mão esquerda. O procedimento é parte do planejamento médico definido desde a intervenção inicial, em março, de acordo com nota oficial divulgada pelo clube neste domingo. Rochet sofreu a lesão durante a partida contra o Flamengo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em junho, o goleiro passou por um pequeno procedimento complementar, previsto no processo de reabilitação. De acordo com o Inter, o objetivo foi de ajustar a consolidação óssea e garantir a plena recuperação. "Agora, em conformidade com o cronograma médico, o atleta passará pela etapa final da recuperação, destinada à retirada do material de fixação", divulgou o Inter, ressaltando que se trata de um prática comum em casos desse tipo e que não representa intercorrência ou complicação. O Inter afirma que a decisão de realizar o procedimento agora foi tomada com o atleta, que também está em tratamento de uma lesão no pé esquerdo. "De modo a sincronizar os processos de recuperação e deixar Chino Rochet em plenas condições o quanto antes", afirmou o Internacional. O Internacional está na 15ª colocação do Brasileiro, com 32 pontos, e enfrenta o Mirassol na quarta-feira pela 28ª rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional Sérgio Rochet COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48 Futebol e fé Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré 12.10.25 16h02 CÍRIO 2025 Entre fé e futebol: quando o Círio inspira os milagres de Remo e Paysandu Nos gramados e nas ruas, a fé move torcedores e jogadores: relembre as campanhas de Remo e Paysandu após o Círio. 12.10.25 13h00 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 15h00