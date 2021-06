Dana White brinca, e Amanda Nunes convoca Kim Kardashian para luta exibicionista no UFC

A luta de exibição entre o pugilista Floyd Mayweather e o youtuber Logan Paul vem repercutindo fora do ringue. A quantia exorbitante de USS$ 100 milhões de bolsa para o esportista atraiu olhares para esse modelo de entretenimento. Dessa vez, com a provocação de Dana White, chefão do UFC, a lutadora brasileira Amanda Nunes "convocou" a influenciadora Kim Kardashian para um embate que iria dar o que falar.

Dana White chegou a brincar afirmando que o confronto entre as duas mulheres seria o maior evento da história do MMA. Em seguida, Amanda Nunes, entusiasmada, publicou o convite para a modelo norte-americana. chegou a brincar afirmando que o confronto entre as duas mulheres seria o maior evento da história do MMA. Em seguida, Amanda Nunes, entusiasmada, publicou o convite para a modelo norte-americana.

"Ei, Kim Kardashian, topa fazer isso?"

Na web, os internautas foram ao delírio com a possibilidade e a postagem já acumula milhares de curtidas.

Campeã do UFC, Amanda Nunes é uma das figuras mais reconhecidas figuras brasileiras no UFC. Em seu currículo, ostenta vitórias diante Ronda Rousey, Valentina Shevchenko e Cris Cyborg.