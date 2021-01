Será? Cereto enaltece Cássio: 'Maior goleiro da história do Corinthians'

O comentarista esportivo Carlos Cereto elogiou a incrível marca batida pelo goleiro Cássio, do Corinthians. Em participação no programa "SporTV News", nesta quinta-feira, o jornalista disse que o arqueiro agora entra para a história como o principal "camisa 1" do clube embora outros nomes se destaquem abaixo da baliza. Campeão Mundial e da Libertadores, Cássio foi enaltecido.+ Timão na Libertadores? Simule os próximos jogos do Brasileirão Série A

- Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. É claro que o Corinthians teve Gilmar dos Santos Neves, bicampeão mundial, talvez tenha sido melhor goleiro que o Cássio. Mas ninguém tem mais conquistas que o Cássio. Cássio completa 500 jogos e é campeão de tudo que disputou com a camisa do Corinthians - disparou comentarista.

O goleiro campeão da Libertadores, Brasileirão e vencedor do Mundial de Clubes celebrou os 500 jogos na equipe e entrou para uma lista mágica de jogadores do Timão. Veja como foi a comemoração, que contou com felicitações de ídolos como Cassilas, Neuer e Buffon.