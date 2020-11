'Sensação única', diz Pedro, sobre estreia pela Seleção Brasileira

O Brasil não jogou bem mas venceu a Venezuela por 1 a 0 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Se para muitos esta será uma partida para esquecer, Pedro, atacante do Flamengo, irá guardá-la com carinho em sua memória. O atacante fez sua estreia pela Seleção Brasileira.

- Sensação única, de ter realizado um sonho de criança. Também, sentimento de superação, por tudo que passei na minha vida. Há dois anos atrás eu tinha sido convocado e fui cortado um dia antes pela lesão no joelho. Mas graças a Deus eu tive força para superar esse momento difícil, com trabalho e dedicação eu retornei para a Seleção Brasileira. Esse dia vai ficar marcado na minha vida - revelou o atacante.

Ele entrou no segundo tempo, no lugar de Richarlison, atuou por 20 minutos e se mostrou contente mesmo não fazendo gol. - Atacante quer sempre fazer o gol. Mas eu penso no coletivo primeiro e a vitória foi o mais importante. Hoje foi um jogo muito bom para mim, tirar o peso da estreia, aquela ansiedade. O gol saí naturalmente, com tranquilidade

Sobre atuar ao lado de Everton Ribeiro, Pedro não poupou elogios ao seu companheiro de clube e agradeceu pela recepção do grupo. - Everton Ribeiro é um craque que eu conheço muito bem, trabalhando com ele no dia a dia. Não só ele mas todos me ajudaram bastante nessa chegada a Seleção. O grupo me recebeu super bem.

O Brasil entra em campo novamente na próxima terça-feira (17), contra o Uruguai, em Montevideu, e o centroavante quer se dedicar nos treinos para ter mais minutos. -Estou trabalhando para ter essa oportunidade e espaço. Feliz com o momento que estou vivendo e da Seleção.