Senegal exibe troféu da Copa Africana das Nações em amistoso contra o Peru Estadão Conteúdo 28.03.26 14h22 A seleção de Senegal disputa, neste sábado (28), um amistoso contra o Peru, no Stade de France, em Paris. Na entrada das equipes ao gramado, o time de Nicolas Jackson e Idrissa Gueye levou o troféu da Copa Africana das Nações, vencida em campo pelos senegaleses, contra Marrocos, em janeiro deste ano. Essa ação da equipe verde acontece após a Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) conceder o título de 2026 para Marrocos, então vice-campeão dentro das quatro linhas. Lembrando que, na decisão do torneio, a seleção senegalesa deixou o campo por alguns minutos em protesto contra um pênalti concedido aos adversários. Com o ocorrido, a comissão da CAF transformou a vitória de Senegal, por 1 a 0, em uma derrota por 3 a 0, alegando W.O. A decisão controversa foi motivada por um recurso da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF). No entanto, nesta semana, a Federação Senegalesa de Futebol entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para reverter a decisão e manter o título conquistado dentro de campo. Em nota, o tribunal confirmou a apelação de Senegal e informou que um painel arbitral será designado para analisar o caso. Diante de toda a polêmica, o time comandado por Pape Bouna Thiaw segue em preparação para a Copa do Mundo. Além do jogo contra os peruanos, a equipe encara a Gâmbia, também em amistoso, na próxima terça-feira (31). No mundial de seleções, os africanos estão no Grupo I, ao lado da França, Noruega e do vencedor entre Bolívia e Iraque, pela repescagem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Senegal Peru Marrocos Copa Africana das Nações COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 Fórmula 1 Fórmula 1: Verstappen critica carro e revela 'grandes problemas' na Red Bull Após 11º lugar no GP do Japão, piloto da Red Bull afirma que veículo 'derrapa bastante' e não rotaciona no meio da curva, afetando equilíbrio 28.03.26 9h12 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56