Senegal critica tratamento recebido no Marrocos na véspera da final da Copa Africana

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) reclamou de falta de segurança, problemas com a hospedagem, instalações de treinamento e dificuldades para obter uma distribuição justa de ingressos

Estadão Conteúdo

Às vésperas da decisão da Copa Africana de Nações, o Senegal criticou a forma como sua seleção nacional vem sendo tratada no Marrocos, sede da competição, cujo representante será o adversário na disputa do título, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Príncipe Moulay Abdellah, na capital Rabat.

Em comunicado divulgado neste sábado, a Federação Senegalesa de Futebol (FSF) reclamou de suposta falta de segurança na chegada da equipe a Rabat, de problemas com a hospedagem, de questões relacionadas às instalações de treinamento e da dificuldades para obter uma distribuição justa de ingressos para seus torcedores.

A entidade pediu à Confederação Africana de Futebol (CAF) e ao comitê organizador local que "tomem imediatamente todas as medidas corretivas para garantir o respeito aos princípios do fair-play, igualdade de tratamento e segurança, indispensáveis para o sucesso desta celebração do futebol africano".

Os jogadores do Senegal viajaram de trem de Tânger para Rabat na sexta-feira, mas encontraram o que a federação descreveu como uma "clara falta de medidas de segurança adequadas" no desembarque. Vídeos nas redes sociais mostraram os jogadores e a comissão técnica cercados por multidões de pessoas que se aglomeravam para tirar fotos enquanto tentavam chegar ao ônibus da equipe.

"O que aconteceu é anormal para uma seleção, como a do Senegal, ser deixada com essa multidão. Os jogadores estavam em perigo. Qualquer coisa poderia ter acontecido por causa das ações de pessoas mal-intencionadas", disse o técnico do Senegal, Pape Thiaw, em entrevista coletiva antes da final.

A federação senegalesa disse ainda ter registrado uma reclamação formal para conseguir acomodações adequadas para a equipe em Rabat e notificado a CAF sobre sua "recusa categórica" em realizar sessões de treinamento da equipe no Complexo Mohammed VI, onde a seleção anfitriã ficou concentrada durante todo o torneio - o Marrocos também treinará no local neste sábado.

Por fim, os senegaleses criticaram a distribuição de ingressos para a decisão, uma vez que conseguiu 2.850 bilhetes para seus torcedores, limite estabelecido pela CAF. A capacidade do estádio Príncipe Moulay Abdellah, que sediará a final, é de 69.500 espectadores.

Neste domingo, tanto Marrocos quanto Senegal buscam seu segundo título continental. Os anfitriões avançaram após derrotarem a Nigéria nos pênaltis, na semifinal, enquanto os senegaleses derrotaram o Egito por 1 a 0, gol de Sadio Mané - na partida contra o ex-companheiro de Liverpool Mohamed Salah.

Palavras-chave

futebol

Copa Africana de Nações

Marrocos

Senegal
Esportes
