Senegal critica tratamento recebido no Marrocos na véspera da final da Copa Africana A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) reclamou de falta de segurança, problemas com a hospedagem, instalações de treinamento e dificuldades para obter uma distribuição justa de ingressos Estadão Conteúdo 17.01.26 10h42 Às vésperas da decisão da Copa Africana de Nações, o Senegal criticou a forma como sua seleção nacional vem sendo tratada no Marrocos, sede da competição, cujo representante será o adversário na disputa do título, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Príncipe Moulay Abdellah, na capital Rabat. Em comunicado divulgado neste sábado, a Federação Senegalesa de Futebol (FSF) reclamou de suposta falta de segurança na chegada da equipe a Rabat, de problemas com a hospedagem, de questões relacionadas às instalações de treinamento e da dificuldades para obter uma distribuição justa de ingressos para seus torcedores. A entidade pediu à Confederação Africana de Futebol (CAF) e ao comitê organizador local que "tomem imediatamente todas as medidas corretivas para garantir o respeito aos princípios do fair-play, igualdade de tratamento e segurança, indispensáveis para o sucesso desta celebração do futebol africano". Os jogadores do Senegal viajaram de trem de Tânger para Rabat na sexta-feira, mas encontraram o que a federação descreveu como uma "clara falta de medidas de segurança adequadas" no desembarque. Vídeos nas redes sociais mostraram os jogadores e a comissão técnica cercados por multidões de pessoas que se aglomeravam para tirar fotos enquanto tentavam chegar ao ônibus da equipe. "O que aconteceu é anormal para uma seleção, como a do Senegal, ser deixada com essa multidão. Os jogadores estavam em perigo. Qualquer coisa poderia ter acontecido por causa das ações de pessoas mal-intencionadas", disse o técnico do Senegal, Pape Thiaw, em entrevista coletiva antes da final. A federação senegalesa disse ainda ter registrado uma reclamação formal para conseguir acomodações adequadas para a equipe em Rabat e notificado a CAF sobre sua "recusa categórica" em realizar sessões de treinamento da equipe no Complexo Mohammed VI, onde a seleção anfitriã ficou concentrada durante todo o torneio - o Marrocos também treinará no local neste sábado. Por fim, os senegaleses criticaram a distribuição de ingressos para a decisão, uma vez que conseguiu 2.850 bilhetes para seus torcedores, limite estabelecido pela CAF. A capacidade do estádio Príncipe Moulay Abdellah, que sediará a final, é de 69.500 espectadores. Neste domingo, tanto Marrocos quanto Senegal buscam seu segundo título continental. Os anfitriões avançaram após derrotarem a Nigéria nos pênaltis, na semifinal, enquanto os senegaleses derrotaram o Egito por 1 a 0, gol de Sadio Mané - na partida contra o ex-companheiro de Liverpool Mohamed Salah. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Africana de Nações Marrocos Senegal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 17.01.26 7h00 PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 ACIDENTE Saiba quem é o preparador físico do Águia de Marabá sub-20 que morreu em acidente Ônibus da delegação se envolveu em acidente durante retorno da Copinha 15.01.26 21h38