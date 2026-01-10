Semenyo marca nos 10 a 1 do City na Copa da Inglaterra; time da 6ª divisão derruba campeão Estadão Conteúdo 10.01.26 14h22 Anunciado como reforço do Manchester City na sexta-feira, o atacante ganês Antoine Semenyo foi a campo neste sábado e ajudou o clube celeste a golear o Exeter City, da terceira divisão inglesa, por 10 a 1, no Etihad Stadium de Manchester, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Contratado por 65 milhões de libras (R$ 474,6 milhões) após anotar dez gols na atual edição da Premier League pelo Bournemouth, o jogador de 26 anos estreou com uma assistência para Rico Lewis marcar o quinto gol e anotou o sexto do Manchester City ainda no início do segundo tempo. O City já havia encaminhado a classificação no primeiro tempo com um triunfo parcial por 4 a 0, com gols de Alleyne, Rodri e de Doyle-Hayes e Fitzwater, ambos contra. Artilheiro da Premier League e autor de 39 gols em 33 jogos na atual temporada, Haaland curiosamente não conseguiu balançar a rede do frágil Exeter. Mesmo com o placar apontando 6 a 0, a equipe de Pep Guardiola não aliviou para os visitantes. Reijnders, O'Reilly, o garoto McAidoo e Lewis, goleador do jogo, completaram o placar para os donos da casa - Birch arriscou um tiro de fora da área e marcou o gol de honra do Exeter, garantindo a festa nas arquibancadas também para os torcedores do time duramente derrotado. ATUAL CAMPEÃO, CRYSTAL PALACE É ELIMINADO PARA O MACCLESFIELD, DA 6ª DIVISÃO INGLESA O pequeno Macclesfield, que disputa a 6ª divisão do futebol inglês, protagonizou uma das maiores zebras da história da Copa da Inglaterra ao eliminar o Crystal Palace, atual campeão da competição e que disputa a Premier League, por 2 a 1, neste sábado, em duelo da terceira fase. O capitão Paul Dawson abriu o placar para o Macclesfield, de cabeça, aos 43 minutos do primeiro tempo. Buckley-Ricketts ampliou a vantagem aos 15 minutos da etapa complementar - Pino diminuiu em cobrança de falta nos minutos finais. "Não consigo acreditar, nunca pensamos que estaríamos nesta posição", afirmou o técnico do Macclesfield, John Rooney, à emissora BBC. "Fomos incríveis desde o primeiro minuto e merecemos a vitória. Não poderia estar mais orgulhoso dos rapazes", acrescentou. Irmão mais novo de Wayne Rooney, ex-astro da seleção inglesa e do Manchester United, John Rooney, de 35 anos, faz sua estreia como treinador no clube onde encerrou a carreira como meia-atacante. "Eu não achava que fosse possível, mas existe aquela pequena esperança de que tudo pode acontecer no dia", disse o técnico. Os torcedores invadiram o campo do acanhado estádio Moss Rose, com capacidade para 5.900 pessoas, após o apito final, e carregaram alguns dos jogadores nos ombros. "Merecemos perder", resumiu o técnico Oliver Glasner, do Palace. "Você não precisa de táticas. Nesse tipo de jogo, você não precisa de técnico. Se você simplesmente mostrar do que é capaz e tiver um pouco de orgulho, então você joga de uma maneira diferente, mas hoje faltou tudo." Mais antigo campeonato do mundo - é disputado desde 1871 - e um dos mais democráticos, por reunir centenas de clubes das mais diferentes divisões do futebol inglês, a Copa da Inglaterra possui longo histórico de zebras, como a eliminações do Newcastle para o amador Hereford, em 1972, e do Liverpool para o então azarão Crystal Palace em 1990. Nesta sexta-feira, o Wrexham, da segunda divisão, eliminou o Nottingham Forest, da Premier League. 