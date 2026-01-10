Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Semenyo marca nos 10 a 1 do City na Copa da Inglaterra; time da 6ª divisão derruba campeão

Estadão Conteúdo

Anunciado como reforço do Manchester City na sexta-feira, o atacante ganês Antoine Semenyo foi a campo neste sábado e ajudou o clube celeste a golear o Exeter City, da terceira divisão inglesa, por 10 a 1, no Etihad Stadium de Manchester, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Contratado por 65 milhões de libras (R$ 474,6 milhões) após anotar dez gols na atual edição da Premier League pelo Bournemouth, o jogador de 26 anos estreou com uma assistência para Rico Lewis marcar o quinto gol e anotou o sexto do Manchester City ainda no início do segundo tempo.

O City já havia encaminhado a classificação no primeiro tempo com um triunfo parcial por 4 a 0, com gols de Alleyne, Rodri e de Doyle-Hayes e Fitzwater, ambos contra. Artilheiro da Premier League e autor de 39 gols em 33 jogos na atual temporada, Haaland curiosamente não conseguiu balançar a rede do frágil Exeter.

Mesmo com o placar apontando 6 a 0, a equipe de Pep Guardiola não aliviou para os visitantes. Reijnders, O'Reilly, o garoto McAidoo e Lewis, goleador do jogo, completaram o placar para os donos da casa - Birch arriscou um tiro de fora da área e marcou o gol de honra do Exeter, garantindo a festa nas arquibancadas também para os torcedores do time duramente derrotado.

ATUAL CAMPEÃO, CRYSTAL PALACE É ELIMINADO PARA O MACCLESFIELD, DA 6ª DIVISÃO INGLESA O pequeno Macclesfield, que disputa a 6ª divisão do futebol inglês, protagonizou uma das maiores zebras da história da Copa da Inglaterra ao eliminar o Crystal Palace, atual campeão da competição e que disputa a Premier League, por 2 a 1, neste sábado, em duelo da terceira fase.

O capitão Paul Dawson abriu o placar para o Macclesfield, de cabeça, aos 43 minutos do primeiro tempo. Buckley-Ricketts ampliou a vantagem aos 15 minutos da etapa complementar - Pino diminuiu em cobrança de falta nos minutos finais.

"Não consigo acreditar, nunca pensamos que estaríamos nesta posição", afirmou o técnico do Macclesfield, John Rooney, à emissora BBC. "Fomos incríveis desde o primeiro minuto e merecemos a vitória. Não poderia estar mais orgulhoso dos rapazes", acrescentou.

Irmão mais novo de Wayne Rooney, ex-astro da seleção inglesa e do Manchester United, John Rooney, de 35 anos, faz sua estreia como treinador no clube onde encerrou a carreira como meia-atacante. "Eu não achava que fosse possível, mas existe aquela pequena esperança de que tudo pode acontecer no dia", disse o técnico.

Os torcedores invadiram o campo do acanhado estádio Moss Rose, com capacidade para 5.900 pessoas, após o apito final, e carregaram alguns dos jogadores nos ombros.

"Merecemos perder", resumiu o técnico Oliver Glasner, do Palace. "Você não precisa de táticas. Nesse tipo de jogo, você não precisa de técnico. Se você simplesmente mostrar do que é capaz e tiver um pouco de orgulho, então você joga de uma maneira diferente, mas hoje faltou tudo."

Mais antigo campeonato do mundo - é disputado desde 1871 - e um dos mais democráticos, por reunir centenas de clubes das mais diferentes divisões do futebol inglês, a Copa da Inglaterra possui longo histórico de zebras, como a eliminações do Newcastle para o amador Hereford, em 1972, e do Liverpool para o então azarão Crystal Palace em 1990. Nesta sexta-feira, o Wrexham, da segunda divisão, eliminou o Nottingham Forest, da Premier League.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa da Inglaterra

Manchester City

Exeter

Crystal Palace

Macclesfield
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

Futebol

TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026

Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela.

09.01.26 14h08

MMA Sport Club

Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro

09.01.26 12h40

Futebol

BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta

Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase.

09.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

09.01.26 18h34

Paulistão

Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.01.26 15h00

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda