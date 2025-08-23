Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Semenyo cobra rigor após sofrer insultos racistas em Liverpool: 'Pessoas escapam impunes'

Estadão Conteúdo

Vítima de insultos racistas na derrota do Bournemouth para o Liverpool, no jogo de abertura da Premier League, no estádio Anfield, Antoine Semenyo afirmou que as medidas adotadas atualmente são ineficazes e cobrou as autoridades por punições mais severas em casos de racismo no futebol.

"Sinto que a punição não é suficiente quando coisas assim acontecem. As pessoas escapam impunes", afirmou o atacante em entrevista à emissora britânica ITV News. "Pode ser prisão, pode ser banido dos estádios para sempre, pode ser qualquer coisa parecida, mas sinto que precisa haver algo mais", acrescentou.

Nascido em Londres, o jogador de ascendência ganesa foi ofendido no primeiro tempo da partida em Liverpool, quando se preparava para cobrar um lateral, e apontou o responsável ao árbitro Anthony Taylor, que interrompeu o jogo, seguindo o protocolo da Premier League. Um suspeito de 47 anos foi detido pela polícia no dia seguinte.

"Foi muito doloroso ouvir aquilo. Hoje em dia, isso simplesmente não faz sentido e queremos saber por que continua acontecendo", disse o jogador de 25 anos, que anotou os dois gols do Bournemouth na derrota por 4 a 2 e, depois da partida, observou que também havia sofrido ofensa racial nas redes sociais.

"Voltei para o ônibus e estava apenas lendo minhas mensagens, queria responder à família e aos amigos, e então apareceu na tela do Instagram", afirmou. "Alguém sentiu a necessidade de entrar na internet e fazer isso, o que me deixou com raiva. Por que alguém faria isso?", questionou.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, classificou o episódio como "absolutamente inaceitável" e afirmou que a entidade trabalha para que "ações sejam tomadas para erradicar o racismo e a discriminação no esporte".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Bournemouth

Liverpool

Semenyo

racismo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

SÉRIE B

Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba

Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico

22.08.25 15h30

Mais esportes

Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado'

Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus

22.08.25 12h07

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

O DESAFIO

Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações

O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira

23.08.25 8h00

Campeonato Inglês

Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League

Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.08.25 10h00

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

Campeonato Inglês

Brentford x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Premier League

Brentford e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.08.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda