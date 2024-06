Sem vitórias na Série D, Águia de Marabá recebe o Moto Club e busca redenção no campeonato

Após a excelente campanha na Copa do Brasil, onde chegou à terceira etapa do torneio, o Águia de Marabá não conseguiu dar sequência na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (22), o Azulão recebe o Moto Club-MA em casa, no estádio Zinho Oliveira, e busca uma redenção na competição.

Na última colocação do grupo A2, o Águia de Marabá vai encarar o quarto colocado e o time com o segundo melhor ataque da chave. Enquanto a equipe paraense tem sete gols marcados, o adversário tem 14.

Além disso, o Papão do Norte tem no elenco o vice-artilheiro do campeonato, o paraense Paulo Rangel, que já marcou seis gols na competição.

Na última rodada, o Azulão perdeu para o Altos-PI por 2 a 0 e amargou a quarta derrota na Série D. Até o momento, soma cinco empates. Na lanterna do grupo A2, a equipe de Marabá tem apenas cinco pontos.

Em coletiva, o zagueiro Diego Augusto falou sobre a preparação do time para o duelo e disse que o técnico Glauber Ramos tem feito muitos esquemas para que a equipe chegue forte e consiga neutralizar o Moto Club. Além disso, o defensor destacou a importância do jogo e afirmou que esta é a partida mais importante do ano para o Azulão.

"É um jogo crucial, assim como os outros. A gente está em busca da nossa primeira vitória na competição e, ainda mais dentro da nossa casa, a gente busca essa reação. É o jogo do ano para a gente reagir no campeonato", declarou o zagueiro.

Já o Moto está em uma situação mais confortável no campeonato, mas ainda precisa garantir a classificação. O time pode ter mudanças no setor defensivo para enfrentar o clube paraense. O zagueiro Vitão, que foi liberado pelo departamento médico após sentir uma lesão muscular, deve retornar como titular e reforçar a zaga rubro-negra.

No jogo de ida, em maio, o Águia conseguiu empatar com o Papão do Norte, em São Luís. Agora, pressionada, a equipe azulina precisa da vitória para espantar a má fase.

Águia de Marabá x Moto club-MA

10º rodada

Data: sábado (22)

Hora: 17h

Local: Estádio Zinho Oliveira