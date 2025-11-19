Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sem vencer há três rodadas no Brasileiro, Grêmio e Vasco correm atrás da reabilitação

A partida ocorrerá nesta quarta-feira (19), a partir das 21h30

Estadão Conteúdo

Após a parada para a Data Fifa, Grêmio e Vasco voltam a campo para a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (19), quando a partir das 21h30, se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em um duelo direto no meio da tabela.

O jogo ainda marca a busca por recuperação de ambos os times, que não vencem há três jogos. Com 40 pontos, o time gaúcho ocupa a 14ª colocação e chega com derrotas para Corinthians (2 a 0) e Cruzeiro (1 a 0), além de um empate por 2 a 2 com o Fortaleza, na última rodada. Uma vitória pode deixar o time mais distante da ameaça de rebaixamento, que ainda incomoda.

Do outro lado, com 43, o Vasco de Fernando Diniz ocupa o 11° lugar e tenta se recuperar de três derrotas consecutivas para São Paulo (2 a 0), Botafogo (3 a 0) e Juventude (3 a 1). Este último tropeço ocorreu dentro de São Januário, no Rio.

A principal novidade no lado gremista é a volta de Marcos Rocha. Recuperado de uma lesão no adutor da coxa esquerda, o lateral participou normalmente dos treinos e está novamente à disposição. Ele não atuava desde 19 de outubro, na goleada por 4 a 0 sofrida para o Bahia, em Salvador (BA). Ele entra no lugar de João Lucas.

A principal baixa é o meia Edenilson, suspenso com três amarelos, e que abre espaço para a entrada de Cristaldo, mesmo porque Monsalve foi baixa no último treino desta terça-feira. O técnico Mano Menezes, que retorna ao banco após suspensão, não vai ter mais dois jogadores selecionáveis: o zagueiro Noriega, do Peru, e o atacante Aravena, do Chile, que estão na Rússia onde as duas seleções se enfrentaram em amistoso. Pela distância - Rússia ao Brasil - ambos estão fora dos planos.

Na defesa, Gustavo Martins deve entrar e formar dupla com Wagner Leonardo, que está ganhando a preferência em cima de Kannemann. No ataque, Pavon e André Henrique disputam uma vaga deixada por Alyson, baixa de última hora, também fora do treino final.

Do outro lado, o técnico Fernando Diniz enfrenta dificuldades para montar o time. Carlos Cuesta e Andrés Gómez estão servindo a seleção colombiana, enquanto Paulo Henrique está com a seleção brasileira, e também suspenso. Por outro lado, Puma Rodríguez foi liberado pela seleção uruguaia, participou dos treinos e viajou para Porto Alegre com a delegação.

Sem Cuesta, Diniz deve improvisar Hugo Moura na zaga ao lado de Robert Renan. No meio-campo, Thiago Mendes pode ganhar sua primeira chance após três meses no lugar de Tchê Tchê. No ataque, Vegetti deve ser mantido como referência ao lado de Ryan e Nuno Moreira.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X VASCO

GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur, Pavon, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

DATA - 19/11/2025

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Palavras-chave

futebol

Grêmio

Vasco

Brasileirão
Esportes
.
