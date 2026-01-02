Sem Oscar e com reforços, São Paulo inicia preparação para o Paulistão Estadão Conteúdo 02.01.26 21h12 O São Paulo iniciou oficialmente a temporada de 2026 na tarde desta sexta-feira, com a reapresentação do elenco no CT da Barra Funda. Após o recesso de fim de ano, os jogadores passaram por avaliações físicas e médicas, em um primeiro dia marcado por mudanças internas e ajustes no planejamento do clube. A reapresentação também serviu para apresentar novos profissionais ao grupo, resultado de uma reformulação no estafe promovida pela diretoria. Entre as novidades em campo, esteve o volante Danielzinho, primeiro reforço anunciado para a temporada, enquanto o goleiro Carlos Coronel passou por exames médicos e deve ser oficializado nos próximos dias. Uma ausência sentida foi a do meia Oscar. O jogador não esteve no centro de treinamento e segue em conversas com seus representantes e com o clube para definir uma rescisão contratual de forma amigável, movimento que encerrará sua trajetória como atleta profissional. O elenco reapresentado também confirmou mudanças em relação ao grupo da última temporada. Alguns jogadores que estavam em 2025 não retornaram aos trabalhos neste início de ano, enquanto outros passaram a integrar o elenco sub-20 para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, como parte do planejamento de utilização da base. Entre os atletas que participaram das atividades, o clube contou com jogadores que vinham em processo de recuperação de lesões mais longas. A comissão técnica trabalha com cronogramas individualizados, mas há expectativa de que alguns nomes estejam à disposição ainda no começo do Campeonato Paulista. O São Paulo volta a treinar neste sábado e, após a atividade, seguirá para o CFA de Cotia, onde ficará concentrado para a sequência da pré-temporada. A estreia no Paulistão está marcada para o dia 11 de janeiro, fora de casa, contra o Mirassol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Oscar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11