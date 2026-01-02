Sem Oscar e com reforços, São Paulo inicia preparação para o Paulistão

O São Paulo iniciou oficialmente a temporada de 2026 na tarde desta sexta-feira, com a reapresentação do elenco no CT da Barra Funda. Após o recesso de fim de ano, os jogadores passaram por avaliações físicas e médicas, em um primeiro dia marcado por mudanças internas e ajustes no planejamento do clube.

A reapresentação também serviu para apresentar novos profissionais ao grupo, resultado de uma reformulação no estafe promovida pela diretoria. Entre as novidades em campo, esteve o volante Danielzinho, primeiro reforço anunciado para a temporada, enquanto o goleiro Carlos Coronel passou por exames médicos e deve ser oficializado nos próximos dias.

Uma ausência sentida foi a do meia Oscar. O jogador não esteve no centro de treinamento e segue em conversas com seus representantes e com o clube para definir uma rescisão contratual de forma amigável, movimento que encerrará sua trajetória como atleta profissional.

O elenco reapresentado também confirmou mudanças em relação ao grupo da última temporada. Alguns jogadores que estavam em 2025 não retornaram aos trabalhos neste início de ano, enquanto outros passaram a integrar o elenco sub-20 para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, como parte do planejamento de utilização da base.

Entre os atletas que participaram das atividades, o clube contou com jogadores que vinham em processo de recuperação de lesões mais longas. A comissão técnica trabalha com cronogramas individualizados, mas há expectativa de que alguns nomes estejam à disposição ainda no começo do Campeonato Paulista.

O São Paulo volta a treinar neste sábado e, após a atividade, seguirá para o CFA de Cotia, onde ficará concentrado para a sequência da pré-temporada. A estreia no Paulistão está marcada para o dia 11 de janeiro, fora de casa, contra o Mirassol.