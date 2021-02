Sem Luciano e Tchê Tchê, São Paulo teria perdido todos os jogos em 2021

Desde o início de 2021, o São Paulo acumulou resultados ruins, ficando sem vencer uma partida sequer até o último domingo (14), quando derrotou o Grêmio por 2 a 1, de virada, na Arena do Grêmio na 36ª rodada do Brasileirão. Entretanto, uma dupla conseguiu amenizar a situação até o momento, sendo os responsáveis por todos os pontos somados pela equipe em 2021.

Confira a situação do Tricolor na tabela e simule os próximos jogos!

Como era de se esperar, o artilheiro do time na temporada, o atacante Luciano, tem sido a grande salvação no ataque da equipe. Ao todo, no Brasileirão, foram 16 gols e três assistências do craque da equipe. Já Tchê Tchê, com quatro gols e duas assistências apenas, tem sido uma surpresa desde o começo do ano.

LUCIANO: O ARTILHEIRO DO SÃO PAULO EM 2021

No começo do ano, Luciano ficou quase um mês afastado devido a uma lesão, mas, desde a sua volta, foram quatro gols marcados em cinco jogos. Das partidas em que Luciano fez gol, o São Paulo perdeu somente uma, ganhando outra e empatando as outras duas.

Luciano marcou na derrota por 5 a 1 para o Internacional, no Morumbi; no empate contra o Coritiba, por 1 a 1, no Morumbi; no empate contra o Ceará, também por 1 a 1 e também no Morumbi e na vitória contra o Grêmio, por 2 a 1, na Arena do Grêmio.

TCHÊ TCHÊ: UM VICE-ARTILHEIRO IMPROVÁVEL PARA A EQUIPE

Quanto ao meio-campista Tchê Tchê, este é um herói mais improvável para balançar as redes dos adversários. Foram três gols marcados pelo camisa 8 nas sete partidas em que jogou no ano. Desses gols, um foi em uma derrota, um em um empate e o outro na mesma vitória na qual Luciano marcou.

Os gols de Tchê Tchê foram marcados nas seguintes partidas: a derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid; no empate contra o Athlético Paranaense por 1 a 1, na Arena da Baixada e na vitória contra o Grêmio, no último domingo, por 2 a 1.

Balançando a rede quatro vezes no Brasileirão, o outro gol marcado por Tchê Tchê também foi fora de casa, na vitória por 4 a 1 contra o Flamengo, no Maracanã, no dia 1º de novembro de 2020.E SE A DUPLA NÃO TIVESSE FEITO ESSES GOLS?

Se não fossem pelas contribuições da dupla, os últimos oito jogos do São Paulo, nos quais o time acumulou quatro derrotas, três empates e somente uma vitória, seriam muito piores. Sem esses gols, o Tricolor teria perdido todas as partidas disputadas em 2021 até agora.

Isso mostra a importância que essa dupla tem para fazer com que o momento ruim do time não seja ainda pior, uma vez que, graças aos gols desses dois, o São Paulo conseguiu, pelo menos, somar 6 pontos de 24 disputados, tendo 25% de aproveitamento no ano, suficiente para manter o time no G4.

A fase é ruim, os dois sozinhos não conseguiram salvar, mas amenizar já foi um começo, pois, mesmo que 25% seja pouco para se manter no topo da tabela, pelo menos é mais que 0%.

A dupla volta aos gramados nesta sexta-feira (19), para enfrentar o rival Palmeiras, em partida atrasada, válida pela 34ª rodada do brasileirão, no Morumbi, às 21h30.

Na briga pela garantia no G4 e, consequentemente, uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo ainda está matematicamente vivo na corrida pelo título, mesmo que seja uma realidade muito distante e improvável. Caso o Tricolor não vença, as chances de título acabam.

Já o adversário Palmeiras deve entrar com a cabeça já pensando na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Esse pode ser um fator a favor do São Paulo, já que o alviverde não briga por mais nada no Brasileirão.

*Orientado por Marcio Monteiro