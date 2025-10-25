Sem Hugo Souza, Corinthians encara o Vitória de olho em sair da mesmice no Brasileirão Estadão Conteúdo 25.10.25 6h43 Em 11º lugar com 36 pontos, O Corinthians vive momento de marasmo no Brasileirão. Nem sobe na tabela de classificação, mas também não está na iminência de entrar na zona de rebaixamento. Enquanto a tão aguardada semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, marcada para dezembro, não acontece, o time alvinegro continua focado no campeonato nacional. Neste sábado, a equipe enfrenta o Vitória, às 16h, em Salvador, pela 30ª rodada. A vitória sobre o Atlético-MG revigorou o ânimo do Corinthians, mas o duelo com os mineiros deixou marcas e o técnico Dorival Júnior terá um desfalque de peso para o jogo deste sábado. Hugo Souza foi diagnosticado com um trauma no ombro esquerdo e passou a semana fazendo fisioterapia. Ele dá lugar ao prata da casa Felipe Longo, de 20 anos, que estreou no clássico com o Santos, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 1. Além de Hugo Souza, o Corinthians não vai poder contar com o lateral Matheuzinho e com o volante Maycon, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Vitinho, que se recupera de cirurgia no joelho direito, e o meia André, com uma contusão no tornozelo direito, aumentam a lista de desfalques. Em contrapartida, Dorival terá à disposição os zagueiros Gustavo Henrique, que retorna de suspensão, e André Ramalho, recuperado de lesão. O meia peruano André Carrillo, que também estava fora por causa de um problema no tornozelo, também foi relacionado. O volante Breno Bidon, que esteve em campo nos dois últimos jogos contra o Vitória, confia em um resultado positivo fora de casa. "Sabemos que será um jogo muito difícil. Conseguimos ganhar lá (Barradão) de virada e foi um jogo muito difícil. O jogo na Arena (primeiro turno de 2025) também. Acredito que será uma grande partida de muitos duelos. Quem errar menos vai sair com a vitória", analisou. O Corinthians não vence duas partidas consecutivas há mais de um mês. A última vez foi em 13 de setembro, quando derrotou o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã, na rodada seguinte, depois de vencer o Athletico Paranaense, em casa, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. De lá para cá foram duas vitórias, um empate e três derrotas. Apesar de o Brasileirão 2025 não reservar tanta emoção ao torcedor corintiano como ele gostaria, o time alvinegro terá sequência importante contra adversários diretos na tabela após o duelo com o Vitória. O Corinthians terá pela frente nos próximos três jogos: Grêmio (casa), Bragantino (fora) e Ceará (casa). Já o Vitória vem de dois triunfos consecutivos no Campeonato Brasileiro e é o único time na zona de rebaixamento que demonstra condições de escapar do rebaixamento. Na 17ª posição com 31 pontos, a equipe rubro-negra derrotou o Santos em confronto direto, na Vila Belmiro, e pode empurrar os santistas para o Z-4 se vencer o Corinthians. Os santistas estão em 16º, com o mesmo número de pontos dos baianos, e jogam contra o Botafogo, no Rio. FICHA TÉCNICA VITÓRIA X CORINTHIANS VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Camutanga, Lucas Halter e Zé Marcos; Claudinho, Ronald, Baralhas e Ramon; Erick, Matheuzinho (Cantalapiedra) e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura. CORINTHIANS - Felipe Longo; Félix Torres (Charles), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior. ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) DATA - 25/10 (sábado) HORÁRIO - 16h (horário de Brasília) LOCAL - Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Vitória Hugo Souza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 REMISTA Tiago Leifert confessa que assiste aos jogos do Remo e torce pelo acesso à Série A; vídeo Apresentador comentou sobre a Série B em live e manifestou apoio ao clube paraense na briga pelo acesso à primeira divisão do futebol brasileiro 24.10.25 19h59 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 LEÃO DO BRASIL VÍDEO: Craque Neto declara apoio ao Clube do Remo: 'Torcer muito pro Remo subir' Apresentador voltou a exaltar a torcida do clube paraense e ressaltou a contagem regressiva para o acesso à Série A 23.10.25 23h21