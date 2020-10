Sem espaço no profissional, volante do Paysandu marca golaço pelo Brasileiro de Aspirantes; veja

Enquanto o time profissional do Paysandu vive péssima fase na Série C, dois jogadores que estiveram na equipe profissional celebram um bom momento. São os casos do volante Wylliam e do meia Vitor Diniz. Pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, representando o Paysandu diante do Red Bull Bragantino, Diniz marcou o primeiro gol e Wylliam fez o segundo, num golaço, de primeira. O Papão venceu por 2 a 1, em jogo realizado em São Paulo.

Assista os lances:

Wylliam tem 23 anos e está no Paysandu desde 2016. Em 2018, chegou a fazer 25 gols, marcar um gol e ser apontado como um talento. Este ano, atuou pela Aparecidense-GO. Já Vitor Diniz tem apenas 19 anos e teve oportunidades na equipe de cima na atual temporada - embora ainda não tenha se firmado de forma definitiva.