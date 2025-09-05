Seleção terá logística específica e ambição para enfrentar a Bolívia 'quase no céu' Estadão Conteúdo 05.09.25 11h33 Dominado e superado o Chile, na última quinta-feira, a seleção brasileira volta seus olhos e pulmões, agora, para o jogo contra a Bolívia, nesta terça-feira, fora de casa. Sim: a equipe de Carlo Ancelotti vai fechar as Eliminatórias da Copa do Mundo atuando no Estádio Municipal de El Alto, que, como o nome sugere, fica numa altitude pouco receptiva a forasteiros. A cidade fica a 4.070 metros acima do nível do mar. É o clássico duelo contra o rival em campo e contra o ar rarefeito. O tal adversário invisível. O oxigênio já faltava, para seleções visitantes, quando a Bolívia promovia suas partidas a 3.600 metros de altura, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. A tentativa mandante, naturalmente, é dificultar ainda mais a vida dos que sobem a montanha. A CBF, por sua vez, tenta minimizar os problemas adotando uma programação específica. "A logística toda está montada em cima disso. Nós vamos chegar três horas antes do início da partida, para que os atletas sofram o mínimo possível nessa altitude fora de qualquer padrão", afirmou Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções Masculinas. E ele completou: "É uma situação totalmente adversa, diferente, que muitos definem como outro esporte. Vamos com a melhor equipe possível para tentar terminar bem as Eliminatórias. E vencer... o Brasil já venceu na altitude. Talvez não nesse nível de altitude porque nunca ninguém jogou lá (a mudança ocorreu no ano passado). Mas vamos tentar nos adaptar o mais rapidamente possível", finalizou. O preparador de goleiros da seleção, Taffarel, brinca com o tamanho do desafio. Mas também lembra que, mesmo noutra medida, a altitude também já foi superada no passado. "Aquilo não é altitude, é quase jogar no céu (risos). A altitude é um fator que só não pode preocupar. Nas primeiras vezes, nós íamos e ficávamos preocupados porque o ar não vinha. Mas depois, já sabíamos que tínhamos que encarar normalmente. Nas últimas partidas lá o Brasil foi muito bem, corria mais que os bolivianos. Por isso o jogo foi para El Alto: para dificultar mais ainda. E todo mundo passa por isso. Agora vai ser a nossa vez", ponderou. O presidente da CBF, Samir Xaud, foi outro a tentar - ao menos externamente - minimizar os impactos que jogar sob tamanha diferença pode causar nos atletas. Após a partida contra o Chile, optou por demonstrar confiança nos convocados de Ancelotti. "Vamos jogar bola e acredito que eles têm capacidade, sim, de vencer lá. É uma dificuldade para qualquer time que atua lá, mas o grupo está fechado, confiante e focado", garantiu. Utilizado no segundo tempo da partida contra o Chile, o atacante Richarlison já tem uma Copa do Mundo na bagagem e uma história construída com gols e percalços. Mas experiência suficiente para ser direto. "É sempre difícil jogar na altitude. Já nos foi avisado no vestiário (após o duelo desta quinta-feira) que nós estamos indo lá para ganhar o jogo", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias seleção brasileira logística Bolívia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado 05.09.25 12h23 Futebol Primeira etapa do Circuito Paraense de Futebol de Base estende período de inscrições e tem nova data Para atender à demanda, a competição estendeu o período de inscrições de equipes para o torneio. 05.09.25 12h01 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 SÉRIE B Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 04.09.25 17h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SHOW Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. 04.09.25 23h47 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00