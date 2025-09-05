Capa Jornal Amazônia
FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará

Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado

O Liberal
fonte

Jogador morreu após passar mal em quadra (Reprodução / Instagram)

A Federação Paraense de Futebol (FPF) lamentou a morte precoce do goleiro Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé. O jogador morreu logo após defender uma cobrança de pênalti em uma partida de futsal em Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, na última terça-feira (2). Por meio de nota, a organização prestou solidariedade à família e homenageou o atleta.

"A Federação Paraense de Futebol (FPF) lamenta profundamente o falecimento de Antônio Édson dos Santos Sousa, ocorrido no último dia 2 de setembro, durante uma partida de futsal, após defender uma cobrança de pênalti. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade esportiva, desejando força e conforto. Antônio Édson será lembrado por sua dedicação e paixão pelo esporte, deixando um legado de exemplo e inspiração", disse a nota.

Conforme as informações, Antônio sofreu um mal súbito logo após defender a cobrança de pênalti, no ginásio Zezinho de Freitas. O goleiro chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital São Miguel, mas não resistiu.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que Antônio defende o chute. Ele caminha e parece comemorar a defesa, mas logo depois cai desacordado na quadra.

A morte do jogador causou comoção na cidade. A Federação de Futsal do Pará também lamentou a perda e prestou solidariedade à família do atleta. "Sua presença sempre será lembrada dentro e fora das quadras, não apenas pelo jogador exemplar que foi, mas pela pessoa especial que cativava a todos", escreveu a organização.

Os jogos, que faziam parte de um torneio da Semana da Pátria no município, foram adiados e só retornaram na última quinta-feira (4). 

esportes

fpf

futsal
Mais Esportes
