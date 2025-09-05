FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado O Liberal 05.09.25 12h23 Jogador morreu após passar mal em quadra (Reprodução / Instagram) A Federação Paraense de Futebol (FPF) lamentou a morte precoce do goleiro Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé. O jogador morreu logo após defender uma cobrança de pênalti em uma partida de futsal em Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, na última terça-feira (2). Por meio de nota, a organização prestou solidariedade à família e homenageou o atleta. "A Federação Paraense de Futebol (FPF) lamenta profundamente o falecimento de Antônio Édson dos Santos Sousa, ocorrido no último dia 2 de setembro, durante uma partida de futsal, após defender uma cobrança de pênalti. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade esportiva, desejando força e conforto. Antônio Édson será lembrado por sua dedicação e paixão pelo esporte, deixando um legado de exemplo e inspiração", disse a nota. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Conforme as informações, Antônio sofreu um mal súbito logo após defender a cobrança de pênalti, no ginásio Zezinho de Freitas. O goleiro chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital São Miguel, mas não resistiu. VEJA MAIS Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que Antônio defende o chute. Ele caminha e parece comemorar a defesa, mas logo depois cai desacordado na quadra. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) A morte do jogador causou comoção na cidade. A Federação de Futsal do Pará também lamentou a perda e prestou solidariedade à família do atleta. "Sua presença sempre será lembrada dentro e fora das quadras, não apenas pelo jogador exemplar que foi, mas pela pessoa especial que cativava a todos", escreveu a organização. Os jogos, que faziam parte de um torneio da Semana da Pátria no município, foram adiados e só retornaram na última quinta-feira (4). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes fpf futsal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Luto FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado 05.09.25 12h23 Futebol Primeira etapa do Circuito Paraense de Futebol de Base estende período de inscrições e tem nova data Para atender à demanda, a competição estendeu o período de inscrições de equipes para o torneio. 05.09.25 12h01 Mais esportes Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades. 04.09.25 13h43 MMA SPORT CLUB Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al 03.09.25 10h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SHOW Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. 04.09.25 23h47 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00