FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará

A Federação Paraense de Futebol (FPF) lamentou a morte precoce do goleiro Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé. O jogador morreu logo após defender uma cobrança de pênalti em uma partida de futsal em Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, na última terça-feira (2). Por meio de nota, a organização prestou solidariedade à família e homenageou o atleta.

"A Federação Paraense de Futebol (FPF) lamenta profundamente o falecimento de Antônio Édson dos Santos Sousa, ocorrido no último dia 2 de setembro, durante uma partida de futsal, após defender uma cobrança de pênalti. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade esportiva, desejando força e conforto. Antônio Édson será lembrado por sua dedicação e paixão pelo esporte, deixando um legado de exemplo e inspiração", disse a nota.

Conforme as informações, Antônio sofreu um mal súbito logo após defender a cobrança de pênalti, no ginásio Zezinho de Freitas. O goleiro chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital São Miguel, mas não resistiu.

VEJA MAIS

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que Antônio defende o chute. Ele caminha e parece comemorar a defesa, mas logo depois cai desacordado na quadra.

A morte do jogador causou comoção na cidade. A Federação de Futsal do Pará também lamentou a perda e prestou solidariedade à família do atleta. "Sua presença sempre será lembrada dentro e fora das quadras, não apenas pelo jogador exemplar que foi, mas pela pessoa especial que cativava a todos", escreveu a organização.

Os jogos, que faziam parte de um torneio da Semana da Pátria no município, foram adiados e só retornaram na última quinta-feira (4).