Primeira etapa do Circuito Paraense de Futebol de Base estende período de inscrições e tem nova data

Para atender à demanda, a competição estendeu o período de inscrições de equipes para o torneio.

O Liberal
fonte

Competição é voltada para equipes do sub-9 ao sub-15 (Divulgação)

O Circuito Paraense de Futebol de Base tem uma nova data. A competição, que estava marcada para iniciar na primeira semana de setembro, foi transferida para os dias 13 e 14 de setembro. A mudança ocorreu pela grande procura, e a Federação Paraense de Futebol (FPF), que chancela o torneio, estendeu o prazo para as inscrições.

Ao todo, a disputa terá três fases até o final de 2025. Esta será a primeira etapa da competição. O torneio é voltado para jogadores do sub-9 ao sub-15 e tem como objetivo potencializar a formação de novos atletas no Estado.

Na primeira edição, o circuito realizou mais de 150 partidas, entre festivais que reuniram equipes do sub-5 ao sub-15. Este ano, a expectativa é que o projeto seja ainda mais movimentado e dê maior visibilidade aos jovens atletas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, convocou os clubes que possuem equipes de base. Segundo ele, até agremiações que não são filiadas à federação podem se inscrever.

"É uma competição aberta, que tem como objetivo fomentar o futebol de base, nessa fase, nessa idade tão importante do futebol", declarou Ricardo.

O Circuito Paraense de Futebol de Base é uma iniciativa inovadora da federação, em parceria com a SSR Promotions, que vai além do viés competitivo e busca proporcionar aprendizado e integração para jovens atletas. Por meio do torneio, os jovens jogadores podem ter a experiência de disputar uma competição oficial, com organização e acompanhamento especializado.

A federação não informou até quando as inscrições estarão abertas, mas os interessados podem entrar em contato pelo número (91) 98425-7673.

