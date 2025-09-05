Primeira etapa do Circuito Paraense de Futebol de Base estende período de inscrições e tem nova data Para atender à demanda, a competição estendeu o período de inscrições de equipes para o torneio. O Liberal 05.09.25 12h01 Competição é voltada para equipes do sub-9 ao sub-15 (Divulgação) O Circuito Paraense de Futebol de Base tem uma nova data. A competição, que estava marcada para iniciar na primeira semana de setembro, foi transferida para os dias 13 e 14 de setembro. A mudança ocorreu pela grande procura, e a Federação Paraense de Futebol (FPF), que chancela o torneio, estendeu o prazo para as inscrições. Ao todo, a disputa terá três fases até o final de 2025. Esta será a primeira etapa da competição. O torneio é voltado para jogadores do sub-9 ao sub-15 e tem como objetivo potencializar a formação de novos atletas no Estado. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Na primeira edição, o circuito realizou mais de 150 partidas, entre festivais que reuniram equipes do sub-5 ao sub-15. Este ano, a expectativa é que o projeto seja ainda mais movimentado e dê maior visibilidade aos jovens atletas. CBF nega qualquer irregularidade em relação ao cargo de vice-presidente de Ricardo Gluck Paul O vice-presidente da FPF‑PA, Reginaldo Souza, apresentou ao Ministério Público do Pará uma denúncia que questiona o acúmulo de cargos por Gluck Paul Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas CBF define prazo para implantação do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro O Fair Play Financeiro já é adotado em ligas internacionais, como na Europa, mas ainda não tem um formato consolidado no Brasil. A CBF espera que o projeto traga mais estabilidade à gestão dos clubes e amplie a substituição do futebol no país. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, convocou os clubes que possuem equipes de base. Segundo ele, até agremiações que não são filiadas à federação podem se inscrever. "É uma competição aberta, que tem como objetivo fomentar o futebol de base, nessa fase, nessa idade tão importante do futebol", declarou Ricardo. O Circuito Paraense de Futebol de Base é uma iniciativa inovadora da federação, em parceria com a SSR Promotions, que vai além do viés competitivo e busca proporcionar aprendizado e integração para jovens atletas. Por meio do torneio, os jovens jogadores podem ter a experiência de disputar uma competição oficial, com organização e acompanhamento especializado. A federação não informou até quando as inscrições estarão abertas, mas os interessados podem entrar em contato pelo número (91) 98425-7673. 