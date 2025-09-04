Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. Estadão Conteúdo 04.09.25 23h47 Estêvão, do Brasil, marca gol na partida entre Brasil e Chile válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 4. (Foto: ALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira venceu o Chile por 3 a 0 nesta quinta-feira, pela penúltima rodada das Eliminatórias, em jogo que trouxe algumas boas impressões, apesar de o adversário ser o lanterna da disputa. Estêvão foi um dos destaques da partida e marcou seu primeiro gol pelo Brasil. A noite foi especial também para Lucas Paquetá, que voltou a defender a seleção após quase um ano, agora inocentado das acusações de que teria participado de um esquema de manipulação para favorecer apostadores. Ele marcou o segundo gol do jogo, com assistência de Luiz Henrique, outro grande nome do jogo e que participou também do gol marcado por Bruno Guimarães para fechar o placar. Gabriel Martinelli, do Brasil, disputa o lance com Fabián Hormazábal, do Chile (Foto: HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO) O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. Na terça-feira, 20, o adversário na última rodada será a Bolívia, às 20h30, horário de Brasília. Frente a um adversário frágil, o Brasil ficou mais com a bola, conforme o esperado, e empurrou os chilenos para o campo de defesa. Na saída de trás, o lateral-esquerdo Douglas Santos formava uma linha de três com os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, enquanto o lateral-direito Wesley tinha mais liberdade para avançar. João Pedro, do Brasil, disputa o lance com Vicente Pizarro (Foto: HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO) O quarteto ofensivo formado por Raphinha, Estêvão, João Pedro e Martinelli fazia algumas articulações interessantes e se movimentava de forma inteligente, mas mostrava dificuldade na hora de entrar na área. Estêvão era o nome mais agudo, disposto a encarar os marcadores no um a um para abrir espaços. Não bastava, contudo, a individualidade para furar a defesa chilena. Foi de um lance coletivo, originado por boas leituras de jogo individuais, que nasceu o gol brasileiro. Pouco acionado como referência no ataque, João Pedro se apresentou na intermediária e desmontou a defesa com um passe de primeira para Douglas Santos, que tocou para Raphinha finalizar quase na pequena área. A bola desviou no goleiro Vigoroux e foi colocada na rede por Estêvão, de puxeta. (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) O primeiro tempo terminou sem o Chile conseguir qualquer finalização, e pouco mudou na segunda etapa. O Brasil continuou dominando a partida, com volume ofensivo e intensidade. Perto da área, problemas se repetiam, até porque o espaço estava muito congestionado pelos chilenos. Faltava aos brasileiros arriscar um pouco mais, em vez de tentar limpar ao máximo cada jogada. (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) As substituições feitas por Ancelotti, especialmente as entradas de Lucas Paquetá e Luiz Henrique, deram à seleção a dinâmica que o jogo exigia. Um cruzamento do ex-atacante do Botafogo permitiu que Lucas Paquetá balançasse a rede em seu retorno à seleção após quase um ano. Poucos minutos depois, Luiz Henrique limpou a marcação dentro da área e finalizou em cima do goleiro. A bola passou e sobrou em cima da linha para Bruno Guimarães completar para a rede. FICHA TÉCNICA BRASIL 3 X 0 CHILE BRASIL - Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos) e Bruno Guimarães; Raphinha (Richarlison), Estêvão (Luiz Henrique), João Pedro (Kaio Jorge) e Martinelli (Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti. CHILE - Lawrence Vigoroux; Ivan Román, Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Vicente Pizarro, Loyola (Echeverría) e Suazo; Cepeda (Assadi), Aravena (Maxi Gutiérrez) e Brereton Díaz (Tapia). Técnico: Nicolás Córdova. GOLS - Estêvão, aos 37 minutos do primeiro tempo. Lucas Paquetá, aos 26, e Bruno Guimarães, aos 30 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS: Casemiro (Brasil) e Maripán (Chile). ÁRBITRO - Alexis Herrera (Venezuela). RENDA: R$ 9.333.000,00. PÚBLICO: 57.326 torcedores. LOCAL: Maracanã, no Rio (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Brasil Chile COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 04.09.25 17h57 REMO Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais Leão Azul fechou as contratações da última janela de transferência, mas alguns atletas estão no clube um certo tempo, mas que ainda não foram utilizados 04.09.25 17h29 SÉRIE B Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 04.09.25 16h14 Mais esportes Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades. 04.09.25 13h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais Leão Azul fechou as contratações da última janela de transferência, mas alguns atletas estão no clube um certo tempo, mas que ainda não foram utilizados 04.09.25 17h29 SHOW Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. 04.09.25 23h47 Futebol Em clássico eletrizante, Remo encerra jejum contra o Paysandu e abre vantagem na final do Parazão Partida ficou marcada por grave choque de cabeça entre Jaderson e Novillo; ambos ficaram desacordados no gramado de jogo 07.05.25 23h05 Futebol Remo perde para o Figueirense-SC em confronto direto pelo G-8 da Série C Resultado mantém time na 10ª posição da Terceirona, mas equipe terá margem de erro zero na reta final. 27.07.24 18h59