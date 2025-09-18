Seleção sub-20 é convocada para o Mundial com quatro jogadores do Palmeiras Estadão Conteúdo 18.09.25 15h23 A convocação da seleção brasileira sub-20 para a Copa do Mundo do Chile trouxe destaque especial para o Palmeiras. O clube paulista terá quatro representantes entre os 21 atletas chamados por Ramon Menezes, sendo o mais conhecido deles o atacante Luighi, que já integra o elenco profissional. Junto a ele, aparecem o lateral Gilberto, o meio-campista Coutinho e o atacante Erick Belé, confirmando a força da base alviverde no cenário nacional. Nenhum outro clube cedeu tantos jogadores quanto o Palmeiras. O Cruzeiro vem logo atrás, com três nomes, seguido por Flamengo e Athletico-PR, ambos com dois. Essa predominância evidencia o momento do time alviverde na formação de atletas, que se consolidou como um dos principais fornecedores da seleção nas categorias de base. Corinthians, Vasco e Internacional também aparecem na lista, cada um com um convocado, enquanto o restante é formado por jovens espalhados por equipes estrangeiras. Entre os convocados, o nome mais expressivo é o de Deivid Washington. Formado pelo Santos, o atacante foi adquirido pelo Chelsea e vinha atuando por empréstimo até retornar nesta temporada a pedido do técnico Enzo Maresca. Sua presença reforça a expectativa de um papel de protagonista, já que ele é considerado a referência ofensiva da equipe para o torneio no Chile. A base da lista mantém a espinha dorsal campeã do Sul-Americano no início do ano, torneio que garantiu ao Brasil a classificação para o Mundial. Ramon Menezes ressaltou a importância de dar sequência ao trabalho, valorizando a experiência acumulada: "Estamos levando um bom número de jogadores que estiveram conosco no Sul-Americano. Aprendemos muito e tivemos muita experiência nesse torneio. Confiança gigantesca, orgulho e prazer de representar a seleção", disse o treinador. O Brasil estreia no dia 28 de setembro contra o México, em Santiago, e depois encara Marrocos e Espanha. A chave é considerada uma das mais fortes da primeira fase, reunindo adversários de tradição no futebol de base. Para Ramon, o desafio se repete: no último Mundial, o Brasil também caiu em um grupo equilibrado, e a preparação agora mira corrigir erros e fortalecer a mentalidade competitiva. Pentacampeão da categoria, o Brasil não conquista o título desde 2011, quando Oscar foi o grande nome da campanha na Colômbia. "Essa competição é especial para a gente. Estamos trabalhando bastante para conquistar esse objetivo. Vamos jogo a jogo. É uma responsabilidade grande estar vestindo essa camisa", concluiu o treinador. Confira os convocados para o Mundial Sub-20: Goleiros: Felipe Longo - Corinthians Lucas Furtado - Vitória (POR) Otávio - Cruzeiro Defensores: Gilberto - Palmeiras Igor Serrote - Al Jazira (EAU) Leandrinho - Vasco Léo Derik - Athletico-PR Bruno Alves - Cruzeiro Iago - Flamengo João Souza - Flamengo Meio-campistas Coutinho - Palmeiras João Cruz - Athletico-PR Murilo - Cruzeiro Rayan Lucas - Sporting (POR) Rhuan Gabriel - Cruzeiro Atacantes: Deivid Washington - Chelsea (ING) Erick Belé - Palmeiras Gustavo Prado - Internacional Luighi - Palmeiras Pedrinho - Zenit (RUS) Wesley - Al Nassr (SAU) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Mundial Sub-20 Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações. 18.09.25 15h27 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46 Futebol Círio 2025: camisa da Tuna Luso é eleita a mais bonita em enquete no Instagram de O Liberal Neste ano, Tuna, Remo, Paysandu e Vasco lançaram mantos em celebração ao Círio de Nazaré 18.09.25 11h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46 ESPORTES VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada 18.09.25 7h49