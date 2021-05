Seleção Olímpica chega na Sérvia visando preparação para Jogos de Tóquio

A Seleção Olímpica se apresentou em Belgrado, na Sérvia, nesta segunda-feira visando a preparação para as Olimpíadas de Tóquio. A equipe de André Jardine irá encarar os times de Cabo Verde e da Sérvia antes da última convocação para o grande evento.

O primeiro jogo do Brasil será neste sábado, enquanto enfrenta a seleção local três dias depois da primeira partida. Nesta segunda, os jogadores irão passar por uma avaliação médica, enquanto os treinamentos começam nesta terça-feira.

Na atual lista de André Jardine, 23 atletas foram convocados para integrar o elenco. No entanto, o comandante brasileiro poderá convocar apenas 18 jogadores, sendo três acima dos 24 anos de idade. Com isso, o técnico deve levar apenas 15 nomes do atual grupo.

Jogos Olímpicos

A Seleção Brasileira estreia nos Jogos Olímpicos diante da Alemanha no próximo dia 22 de julho, o que representa a reedição da final das Olimpíadas de 2016. O Brasil também enfrenta a Costa do Marfim e a Arábia Saudita na primeira fase do torneio.