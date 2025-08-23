Seleção masculina de basquete erra muito, mas ganha do Uruguai na largada da Americup Seleção volta à quadra no domingo (24), contra Bahamas Estadão Conteúdo 23.08.25 18h13 A seleção brasileira masculina de basquete largou com uma boa vitória na Americup, disputada na cidade de Manágua, na Nicarágua. Comandada por Bruno Caboclo (13 pontos e 10 rebotes), a equipe do técnico Aleksandar Petrovic superou o Uruguai pela nona vez seguida, agora por 81 a 76 neste sábado. Mas os tantos erros apresentados pelo time ao longo dos quatro períodos irritaram bastante o comandante, que imaginava menos sofrimento. Em busca de seu quinto título na competição - apenas os Estados Unidos ganhou mais, com sete troféus - a equipe verde e amarela entrou em quadra com um desfalque de peso: o experiente ala Léo Meindl, de 32 anos, e que está com o grupo na Nicarágua, mas não competirá por causa de uma lesão muscular. Sem o jogador que se destacou nas últimas temporadas na Espanha e está no Japão, coube ao armador Yago e ao pivô Bruno Caboclo, remanescentes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, comandarem a equipe. A seleção começou a partida com a dupla, além de Georginho, Gui Deodato e Lucas Dias. O início foi animador, com o Brasil apostando em marcação forte e muita ofensividade, logo abrindo 8 a 0. Com nove pontos de Alexey, vindo bem do banco, e oito de Caboclo, a equipe nacional fechou o primeiro quarto com tranquilos 27 a 20. Os uruguaios apostavam nas bolas de três e nas infiltrações de Fitipaldo e Iglesias para não deixar o Brasil deslanchar. E conseguiram não apenas manter a desvantagem abaixo de dois dígitos como reagiram e encostaram no placar antes da pausa para o intervalo: 46 a 44 para os brasileiros, que desperdiçaram a última jogada. Yago abriu o terceiro período com bola de três. Também do perímetro, Gui Deodato ampliou logo a vantagem para 52 a 44, dando tranquilidade aos brasileiros. A partida, no entanto, ficou feia, com sucessivos erros de ambos os lados. Petrovic mostrava-se incomodado com as falhas em lances de três e nos lances livres e balançava a cabeça em visível frustração. Em uma saída errada, bola de três dos uruguaios e distancia reduzida para 58 a 56. O período que começou animador chegou ao fim com 65 a 62 após bola de três de Lucas Dias e com os uruguaios anotando no último segundo. O quarto decisivo começou com equipes bastante nervosas e desperdiçando as posses de bola. Depois de errar arremesso que daria a virada no placar, o Uruguai acabou se descontrolando, ficou um tempo bom sem pontuar, e mesmo assim o Brasil não aproveitou. Restando dois minutos, Georginho acertou de três e o Brasil abriu cinco pontos. O jogo era tenso. A obrigação de pontuar deixou o Uruguai afobado. Mais experientes, os brasileiros souberam administrar o relógio para celebrar a largada com vitória apertada na Americup. A seleção brasileira volta à quadra para carimbar sus classificação às quartas de final neste domingo, às 18h40 (de Brasília), diante de Bahamas. O complicado compromisso que fecha o Grupo A ocorre somente na terça-feira, contra os Estados Unidos, às 22h10 (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete Americup seleção brasileira seleção uruguaia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 PRECONCEITO Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração' O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha 23.08.25 10h02 SÉRIE B Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada 23.08.25 18h04 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00