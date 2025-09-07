Seleção feminina vence o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de vôlei A ponteira Gabi foi o destaque da partida com 35 pontos. Estadão Conteúdo 07.09.25 8h43 A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou, neste domingo, o terceiro lugar no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, disputado em Bangkok, na Tailândia. Diante do Japão, as comandadas de José Roberto Guimarães obtiveram um triunfo emocionante por 3 sets a 2, com parciais de 25/12, 25/17, 19/25, 27/29 e 18/16. A partida começou tranquila para a equipe verde e amarela, que chegou a abrir 2 sets a 0 no placar, mas as japonesas reagiram e levaram o jogo até o match point do tie-break. A ponteira Gabi foi o destaque da partida com 35 pontos. O Brasil inaugurou o placar e dominou todo o primeiro set. Na parcial, o time de Zé Roberto abriu uma diferença de até 13 pontos sobre as japonesas, sobretudo graças ao forte bloqueio liderado por Júlia Kudiess. A má atuação das adversárias permitiu que as brasileiras mostrassem um desempenho bom e tranquilo, levando o set em poucos minutos por 25 a 12. A boa atuação de Gabi rendeu ao Brasil a segunda parcial, quando as japonesas começaram a reagir - um presságio do que seria o terceiro set. Desta vez, a parcial foi mais equilibrada, com poucos pontos de diferença durante os primeiros momentos da volta do intervalo. O Brasil, porém, voltou a abrir vantagem, fechando o set e deixando as adversárias presas nos 17 pontos. No terceiro set, as brasileiras só iniciaram a recuperação após cinco pontos das japonesas. Quando as adversárias alcançaram 11 pontos, o Brasil só havia marcado três vezes, em uma parcial completamente diferente das anteriores, na qual a atuação até então tímida das asiáticas deu lugar à agressividade ofensiva - foram 17 pontos de ataque. Apesar de buscar reagir e reduzir a diferença, o conjunto verde e amarelo não conseguiu superar a organização e os aces do Japão, que fechou em 25 a 19. As brasileiras voltaram mais ligadas no quarto set e abriram 5 a 0, dispostas a fechar o jogo, mas o alívio durou pouco. A equipe sul-americana levou a virada e precisou correr atrás para tentar diminuir a vantagem e alcançar a pontuação do Japão, que levou o set no match point - por 29/27, igualando o placar em 2 a 2. A disputa se manteve acirrada no tie-break, com as duas equipes duelando ponto a ponto. Desta vez, porém, diferentemente dos dois sets anteriores, o Brasil levou a melhor, contando mais uma vez com o brilho da ponteira Gabi, fechando a última parcial do jogo em 18 a 16 no match point. A partir das 9h30 (horário de Brasília) deste domingo, Turquia e Itália disputam a final do Mundial feminino de vôlei. 