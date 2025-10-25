Seleção feminina vence a Inglaterra por 2 a 1 em amistoso que marca a prévia da Finalíssima Estadão Conteúdo 25.10.25 15h57 A seleção brasileira feminina sofreu, mas criou uma boa expectativa no torcedor neste sábado. Com uma a menos por boa parte do jogo e com gols de Bia Zaneratto e Dudinha, as comandadas de Arthur Elias bateram a Inglaterra por 2 a 1 em amistoso realizado no Etihad Stadium, em Manchester. O confronto serviu apenas como prévia da Finalíssima, torneio que coloca frente a frente as campeãs da Eurocopa e da Copa América - Inglaterra e Brasil, respectivamente. A decisão está prevista para 2026 e marcará apenas a segunda edição do evento. As brasileiras não demoraram a abrir o placar. O primeiro gol saiu logo aos 8 minutos, com Bia Zaneratto. A camisa 16 chutou rasteiro após jogada de Dudinha, que ampliou o marcador aos 17 minutos. O segundo gol contou também com a participação de Bia Zaneratto, mostrando um belo entrosamento entre as duas. Porém, numa tentativa de frear um ataque promissor da Inglaterra, Angelina fez falta perto da área e acabou sendo punida com o cartão vermelho. O time de Arthur Elias naturalmente recuou, mas conseguiu se recompor e se reorganizar mesmo sem precisar de substituições. A Inglaterra jogou um balde de água fria no Brasil logo aos 6 minutos do segundo tempo. Lorena quase pegou o pênalti batido por Stanway, mas a bola dormiu no fundo das redes. Arthur Elias pouco mexeu no time, cometendo assim os mesmos erros responsáveis por momentos de tensão na primeira etapa. O jogo no segundo tempo virou ataque contra defesa. As inglesas seguiram pressionando, enquanto as brasileiras recuaram, torcendo para o apito final vir o mais rápido possível. A igualdade, enfim, não veio. Resta agora ao Brasil corrigir os erros e se preparar para encarar a Itália nas terça-feira. A vitória vale bem mais do que a prévia para a Finalíssima do ano que vem. Nos quatro confrontos mais recentes das equipes, o Brasil havia vencido apenas um. Foram duas derrotas, um empate e um triunfo das brasileiras. O último encontro foi em 2023 também pela Finalíssima, na qual as inglesas saíram vitoriosas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção feminina Brasil Inglaterra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 VOLTA DO LEÃO Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida. 25.10.25 11h47 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07