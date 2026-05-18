Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026

Faltando poucas horas para o anúncio oficial da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma pergunta domina rodas de conversa, programas esportivos e as redes sociais: afinal, quais seriam os 26 nomes ideais para defender o Brasil no Mundial?

Com base no desempenho recente dos atletas, histórico em grandes competições, encaixe tático, perfil psicológico e estilo de jogo do técnico italiano Carlo Ancelotti, o ChatGPT montou sua convocação ideal para a Seleção Brasileira. A lista aposta em uma combinação entre jogadores experientes, atletas acostumados à pressão europeia, jovens decisivos e nomes considerados fundamentais para o equilíbrio emocional e tático da equipe.

Entre os escolhidos, aparecem medalhões como Neymar, Casemiro e Marquinhos, além de nomes em alta no futebol mundial, como Vinícius Júnior, Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães.

Os 26 convocados do ChatGPT para a Seleção Brasileira

Goleiros

Alisson

Bento

Ederson

Defensores

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Bremer

Léo Ortiz

Carlos Augusto

Wesley

Danilo

Alex Sandro

Meio-campistas

Bruno Guimarães

João Gomes

Casemiro

Ederson

Lucas Paquetá

Andrey Santos

Gerson

Atacantes

Vinícius Júnior

Raphinha

Matheus Cunha

Gabriel Martinelli

Endrick

João Pedro

Neymar

Pedro

O time titular ideal

Na visão da inteligência artificial, Carlo Ancelotti teria um time equilibrado para atuar no tradicional esquema 4-3-3, com força física, intensidade e velocidade pelos lados.

O time ideal seria:

Alisson; Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Carlos Augusto; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

Neymar ainda tem espaço?

Mesmo convivendo com lesões recentes e questionamentos físicos, Neymar aparece entre os escolhidos do ChatGPT. A avaliação é que o camisa 10 ainda possui características raras dentro do futebol brasileiro.

Segundo a análise da IA, o atacante do Santos poderia ser utilizado de maneira mais estratégica, sem carregar sozinho a responsabilidade criativa da Seleção.

“O erro histórico do Brasil foi depender emocionalmente do Neymar. Com Ancelotti, ele poderia funcionar como peça de solução e não mais como único protagonista”, aponta a avaliação feita pela inteligência artificial.

Quem ficou fora?

Alguns nomes importantes acabaram fora da lista final. Entre eles estão Gabriel Jesus, Richarlison, Antony e Samuel Lino. Segundo a análise, o principal critério utilizado foi o encaixe tático dentro de um modelo de jogo mais competitivo e equilibrado, além da capacidade de suportar pressão em jogos decisivos de Copa do Mundo.

Brasil pode chegar forte para a Copa?

Na avaliação do ChatGPT, a Seleção Brasileira chega ao ciclo de 2026 com um elenco mais “copeiro” do que nas últimas edições do Mundial. A análise aponta que o Brasil possui hoje uma geração mais intensa fisicamente, mais acostumada ao futebol europeu e menos dependente de talento individual isolado.

Além disso, Carlo Ancelotti é visto como um técnico capaz de organizar emocionalmente o grupo e fazer estrelas atuarem de maneira mais coletiva, característica considerada fundamental para conquistar uma Copa do Mundo.