Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti O Liberal 18.05.26 14h06 Jogadores que Ancelotti deveria convocar segundo ChatGPT (O Liberal/via chatgpt) Faltando poucas horas para o anúncio oficial da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma pergunta domina rodas de conversa, programas esportivos e as redes sociais: afinal, quais seriam os 26 nomes ideais para defender o Brasil no Mundial? Com base no desempenho recente dos atletas, histórico em grandes competições, encaixe tático, perfil psicológico e estilo de jogo do técnico italiano Carlo Ancelotti, o ChatGPT montou sua convocação ideal para a Seleção Brasileira. A lista aposta em uma combinação entre jogadores experientes, atletas acostumados à pressão europeia, jovens decisivos e nomes considerados fundamentais para o equilíbrio emocional e tático da equipe. Entre os escolhidos, aparecem medalhões como Neymar, Casemiro e Marquinhos, além de nomes em alta no futebol mundial, como Vinícius Júnior, Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Os 26 convocados do ChatGPT para a Seleção Brasileira Goleiros Alisson Bento Ederson Defensores Marquinhos Gabriel Magalhães Bremer Léo Ortiz Carlos Augusto Wesley Danilo Alex Sandro Meio-campistas Bruno Guimarães João Gomes Casemiro Ederson Lucas Paquetá Andrey Santos Gerson Atacantes Vinícius Júnior Raphinha Matheus Cunha Gabriel Martinelli Endrick João Pedro Neymar Pedro O time titular ideal Na visão da inteligência artificial, Carlo Ancelotti teria um time equilibrado para atuar no tradicional esquema 4-3-3, com força física, intensidade e velocidade pelos lados. O time ideal seria: Alisson; Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Carlos Augusto; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Neymar ainda tem espaço? Mesmo convivendo com lesões recentes e questionamentos físicos, Neymar aparece entre os escolhidos do ChatGPT. A avaliação é que o camisa 10 ainda possui características raras dentro do futebol brasileiro. Segundo a análise da IA, o atacante do Santos poderia ser utilizado de maneira mais estratégica, sem carregar sozinho a responsabilidade criativa da Seleção. “O erro histórico do Brasil foi depender emocionalmente do Neymar. Com Ancelotti, ele poderia funcionar como peça de solução e não mais como único protagonista”, aponta a avaliação feita pela inteligência artificial. Quem ficou fora? Alguns nomes importantes acabaram fora da lista final. Entre eles estão Gabriel Jesus, Richarlison, Antony e Samuel Lino. Segundo a análise, o principal critério utilizado foi o encaixe tático dentro de um modelo de jogo mais competitivo e equilibrado, além da capacidade de suportar pressão em jogos decisivos de Copa do Mundo. Brasil pode chegar forte para a Copa? Na avaliação do ChatGPT, a Seleção Brasileira chega ao ciclo de 2026 com um elenco mais “copeiro” do que nas últimas edições do Mundial. A análise aponta que o Brasil possui hoje uma geração mais intensa fisicamente, mais acostumada ao futebol europeu e menos dependente de talento individual isolado. Além disso, Carlo Ancelotti é visto como um técnico capaz de organizar emocionalmente o grupo e fazer estrelas atuarem de maneira mais coletiva, característica considerada fundamental para conquistar uma Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo Seleção brasileira lista de convocados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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