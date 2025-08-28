Capa Jornal Amazônia
Seleção brasileira masculina de basquete bate República Dominicana e vai à semi na Americup

Estadão Conteúdo

Em um jogo que teve um desfecho apertado, a seleção brasileira masculina carimbou o passaporte para as semifinais da Americup nesta quinta-feira, ao superar a República Dominicana por 94 a 82. A partida, válida pelas quartas de final, foi realizada em Manágua, na Nicarágua, e com o resultado, o time nacional se garantiu entre as quatro melhores equipes do torneio. Em mais uma grande exibição, Georginho foi o melhor em quadra.

No histórico do confronto, a República Dominicana foi superior no primeiro quarto, mas permitiu a reação da equipe brasileira, comandada pelo técnico croata Aleksandar Petrovic, que esteve à frente do marcador até o fim do duelo.

Em busca do quinto título, o Brasil apresentou marcação eficiente e uma boa variação de jogadas. Na parte final do período, porém, os dominicanos cresceram de rendimento e assumiram a dianteira no placar com destaque para Soriano e Montero e fecharam a parcial em 25 a 18.

A recuperação do time nacional veio já na etapa seguinte. Com a pontaria calibrada, Nathan ajudou o time a se encontrar. Com uma excelente performance, Georginho acabou fazendo a diferença em quadra. O Brasil impôs um ritmo mais forte, descontou a desvantagem e finalizou o segundo quarto com o placar de 47 a 42.

No retorno das duas equipes, os brasileiros mantiveram o bom momento, não deram oportunidades de a República Dominicana se recuperar e abriram uma vantagem de 14 pontos com Georginho bem na armação e Caboclo decisivo nos arremessos. Para piorar, o jogador Montero complicou ainda mais a sua equipe ao ser excluído da partida após uma falta em Reynan.

Após assegurar uma boa diferença ao fim do terceiro quarto (75 a 61), o Brasil entrou mais relaxado no último período e permitiu uma reação dos rivais, que entraram mais ligados e reduziram a distância para oito pontos logo nos primeiros dois minutos.

Comandado por Georginho, a seleção brasileira masculina se reencontrou na partida, voltou a pontuar da linha de três e administrou a vantagem ao fim do duelo confirmando mais um triunfo.

Palavras-chave

basquete

Americup

República Dominicana

Brasil
Esportes
