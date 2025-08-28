Seleção brasileira masculina de basquete bate República Dominicana e vai à semi na Americup Estadão Conteúdo 28.08.25 18h39 Em um jogo que teve um desfecho apertado, a seleção brasileira masculina carimbou o passaporte para as semifinais da Americup nesta quinta-feira, ao superar a República Dominicana por 94 a 82. A partida, válida pelas quartas de final, foi realizada em Manágua, na Nicarágua, e com o resultado, o time nacional se garantiu entre as quatro melhores equipes do torneio. Em mais uma grande exibição, Georginho foi o melhor em quadra. No histórico do confronto, a República Dominicana foi superior no primeiro quarto, mas permitiu a reação da equipe brasileira, comandada pelo técnico croata Aleksandar Petrovic, que esteve à frente do marcador até o fim do duelo. Em busca do quinto título, o Brasil apresentou marcação eficiente e uma boa variação de jogadas. Na parte final do período, porém, os dominicanos cresceram de rendimento e assumiram a dianteira no placar com destaque para Soriano e Montero e fecharam a parcial em 25 a 18. A recuperação do time nacional veio já na etapa seguinte. Com a pontaria calibrada, Nathan ajudou o time a se encontrar. Com uma excelente performance, Georginho acabou fazendo a diferença em quadra. O Brasil impôs um ritmo mais forte, descontou a desvantagem e finalizou o segundo quarto com o placar de 47 a 42. No retorno das duas equipes, os brasileiros mantiveram o bom momento, não deram oportunidades de a República Dominicana se recuperar e abriram uma vantagem de 14 pontos com Georginho bem na armação e Caboclo decisivo nos arremessos. Para piorar, o jogador Montero complicou ainda mais a sua equipe ao ser excluído da partida após uma falta em Reynan. Após assegurar uma boa diferença ao fim do terceiro quarto (75 a 61), o Brasil entrou mais relaxado no último período e permitiu uma reação dos rivais, que entraram mais ligados e reduziram a distância para oito pontos logo nos primeiros dois minutos. Comandado por Georginho, a seleção brasileira masculina se reencontrou na partida, voltou a pontuar da linha de três e administrou a vantagem ao fim do duelo confirmando mais um triunfo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete Americup República Dominicana Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE D Série D 2026 terá aumento no número de participantes, afirma jornalista Competição passará a ter 96 clubes e pode abrir espaço para mais um time do Pará em 2026 28.08.25 18h22 Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo 28.08.25 14h23 Futebol Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição 28.08.25 12h10 Futebol Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte 28.08.25 11h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 SÉRIE B Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B 28.08.25 16h30