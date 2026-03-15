Seleção brasileira feminina derrota Mali e permanece com chance no Pré-Mundial de basquete O Brasil garante a vaga no Mundial se vencer a China na próxima terça-feira, às 8h30 (de Brasília), ou com uma combinação de resultados. Estadão Conteúdo 15.03.26 11h12 Seleção brasileira feminina de basquete (Instagram @Seleção brasileira feminina) A seleção brasileira feminina conseguiu uma forte reação no último quarto, conseguiu virar e venceu Mali por 76 a 73 madrugada deste domingo, em Wuhan, na China, pelo Pré-Mundial. O resultado deixa o Brasil vivo na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de Basquete, que acontece em setembro, na Alemanha. O Brasil garante a vaga no Mundial se vencer a China na próxima terça-feira, às 8h30 (de Brasília), ou com uma combinação de resultados. Kamilla Cardoso foi a cestinha do Brasil contra Mali com 17 pontos e Sika Kone foi a maior pontuadora do jogo, com 20. Após um primeiro tempo equilibrado, a seleção africana terminou em vantagem de 37 a 35. No terceiro quatro, o Mali foi muito bem na parte ofensiva e abriu diferença. As brasileiras ficaram quase três minutos sem pontuar e viram o placar marcar 62 a 48 a favor do Mali no fim do período. Bella Nascimento foi decisiva no final da partida, anotando todos os seus 12 pontos no último período e liderando a virada brasileira. Além dos 17 pontos, Kamilla Cardoso conseguiu 11 rebotes. Damiris Dantas e Alana Gonçalo também registraram "duplo-duplo", com 16 pontos e 12 rebotes e 10 pontos e 10 assistências, respectivamente. A competição em Wuhan é disputada em turno único e reúne seis seleções: Brasil, China, Bélgica, Sudão do Sul, Mali e República Checa. O hexagonal distribui três vagas para a Copa do Mundo. Belgas e chinesas já estão classificadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete Pré-Mundial seleção brasileira Mali COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Casal de torcedores dá vida à Águia Guerreira e leva paixão pela Tuna Luso aos estádios Fernando e Elza mostra como mascote do clube se tornou símbolo de amor, voluntariado e identidade da torcida tunante 15.03.26 9h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Premier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 15.03.26 7h00 luto Fluminense lamenta morte da mãe de Thiago Silva e presta solidariedade ao zagueiro Também pelas redes sociais, o defensor publicou uma foto ao lado da mãe e desabafou sobre a perda 15.03.26 10h02 fórmula 1 Antonelli vence pela 1ª vez na F1 da China, Hamilton volta ao pódio e Bortoleto não larga O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não chegou a largar. O carro apresentou problemas mecânicos antes mesmo da volta de apresentação, forçando o abandono ainda no grid 15.03.26 8h27