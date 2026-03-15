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Seleção brasileira feminina derrota Mali e permanece com chance no Pré-Mundial de basquete

O Brasil garante a vaga no Mundial se vencer a China na próxima terça-feira, às 8h30 (de Brasília), ou com uma combinação de resultados.

Estadão Conteúdo
fonte

Seleção brasileira feminina de basquete (Instagram @Seleção brasileira feminina)

A seleção brasileira feminina conseguiu uma forte reação no último quarto, conseguiu virar e venceu Mali por 76 a 73 madrugada deste domingo, em Wuhan, na China, pelo Pré-Mundial. O resultado deixa o Brasil vivo na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de Basquete, que acontece em setembro, na Alemanha.

O Brasil garante a vaga no Mundial se vencer a China na próxima terça-feira, às 8h30 (de Brasília), ou com uma combinação de resultados.

Kamilla Cardoso foi a cestinha do Brasil contra Mali com 17 pontos e Sika Kone foi a maior pontuadora do jogo, com 20. Após um primeiro tempo equilibrado, a seleção africana terminou em vantagem de 37 a 35. No terceiro quatro, o Mali foi muito bem na parte ofensiva e abriu diferença. As brasileiras ficaram quase três minutos sem pontuar e viram o placar marcar 62 a 48 a favor do Mali no fim do período.

Bella Nascimento foi decisiva no final da partida, anotando todos os seus 12 pontos no último período e liderando a virada brasileira. Além dos 17 pontos, Kamilla Cardoso conseguiu 11 rebotes. Damiris Dantas e Alana Gonçalo também registraram "duplo-duplo", com 16 pontos e 12 rebotes e 10 pontos e 10 assistências, respectivamente.

A competição em Wuhan é disputada em turno único e reúne seis seleções: Brasil, China, Bélgica, Sudão do Sul, Mali e República Checa. O hexagonal distribui três vagas para a Copa do Mundo. Belgas e chinesas já estão classificadas.

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