Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Seleção brasileira define roteiro prévio à Copa do Mundo e deve ter despedida no País

Após a realização dos jogos da Data Fifa neste mês de novembro, a seleção vai aproveitar o mês de março do ano que vem para enfrentar adversários europeus

Estadão Conteúdo
fonte

Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball)

O coordenador de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, explicou, nesta segunda-feira, como será feita a preparação da seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Após a realização dos jogos da Data Fifa neste mês de novembro, a seleção vai aproveitar o mês de março do ano que vem para enfrentar adversários europeus. Ainda segundo ele, as equipes estão indefinidas porque será necessário o fim das eliminatórias do continente para determinar quem vai enfrentar o time nacional.

"Nós teremos dois amistosos no ano que vem em março, nos Estados Unidos, contra seleções europeias, o que vem contemplar todo o nosso planejamento até aqui. Porém, nós ainda precisamos desta Data Fifa próxima para poder confirmar os adversários. Todos vocês sabem que as seleções da Europa ainda estão no seu período de eliminatórias", afirmou o dirigente momentos antes de Ancelotti anunciar a convocação.

As seleções europeias que serão adversárias do Brasil em março ainda não foram definidas, porque as Eliminatórias estão em andamento no Velho Continente. As preferidas da CBF para esses amistosos de março são França e Croácia. Caso alguma delas tenha de disputar a repescagem continental, os amistosos ficariam inviabilizados, uma vez que a disputa pelas últimas vagas na Copa se dará na mesma Data Fifa. Caetano comentou também a programação prevista para o mês de junho, que antecede a competição. De acordo com ele, a seleção brasileira vai se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, para um período de treinamento. A ideia é iniciar os trabalhos no Brasil para a equipe ficar mais próxima do torcedor.

"Tentaremos também realizar um jogo amistoso antes de nossa ida para a Copa do Mundo, e encerrar a nossa preparação, aí sim, com mais um amistoso, lá nos Estados Unidos, para depois nos direcionarmos para o nosso base camp".

Todo esse planejamento tem a intenção de dar condições ideais ao técnico Carlo Ancelotti para desenvolver o seu trabalho de renovação e definição da equipe que vai tentar buscar o hexacampeonato no Mundial do ano que vem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

preparação

Rodrigo Caetano

Copa do Mundo de 2026
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

reformulação

Paysandu anuncia comissão para comandar reformulação do departamento de futebol

Grupo liderado por Alberto Maia contará com ex-dirigentes e atuais vice-presidentes para conduzir planejamento da temporada 2026

03.11.25 16h08

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

Futebol

Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe

Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada.

03.11.25 13h42

Futebol

Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B

Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela

03.11.25 12h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’

Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão

03.11.25 10h14

LUITA SEGUE

Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim'

Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos

02.11.25 21h45

Futebol

Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos'

Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo

03.11.25 10h44

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda