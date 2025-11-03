Seleção brasileira define roteiro prévio à Copa do Mundo e deve ter despedida no País Após a realização dos jogos da Data Fifa neste mês de novembro, a seleção vai aproveitar o mês de março do ano que vem para enfrentar adversários europeus Estadão Conteúdo 03.11.25 16h27 Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball) O coordenador de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, explicou, nesta segunda-feira, como será feita a preparação da seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Após a realização dos jogos da Data Fifa neste mês de novembro, a seleção vai aproveitar o mês de março do ano que vem para enfrentar adversários europeus. Ainda segundo ele, as equipes estão indefinidas porque será necessário o fim das eliminatórias do continente para determinar quem vai enfrentar o time nacional. "Nós teremos dois amistosos no ano que vem em março, nos Estados Unidos, contra seleções europeias, o que vem contemplar todo o nosso planejamento até aqui. Porém, nós ainda precisamos desta Data Fifa próxima para poder confirmar os adversários. Todos vocês sabem que as seleções da Europa ainda estão no seu período de eliminatórias", afirmou o dirigente momentos antes de Ancelotti anunciar a convocação. As seleções europeias que serão adversárias do Brasil em março ainda não foram definidas, porque as Eliminatórias estão em andamento no Velho Continente. As preferidas da CBF para esses amistosos de março são França e Croácia. Caso alguma delas tenha de disputar a repescagem continental, os amistosos ficariam inviabilizados, uma vez que a disputa pelas últimas vagas na Copa se dará na mesma Data Fifa. Caetano comentou também a programação prevista para o mês de junho, que antecede a competição. De acordo com ele, a seleção brasileira vai se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, para um período de treinamento. A ideia é iniciar os trabalhos no Brasil para a equipe ficar mais próxima do torcedor. "Tentaremos também realizar um jogo amistoso antes de nossa ida para a Copa do Mundo, e encerrar a nossa preparação, aí sim, com mais um amistoso, lá nos Estados Unidos, para depois nos direcionarmos para o nosso base camp". Todo esse planejamento tem a intenção de dar condições ideais ao técnico Carlo Ancelotti para desenvolver o seu trabalho de renovação e definição da equipe que vai tentar buscar o hexacampeonato no Mundial do ano que vem. 