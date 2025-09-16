Capa Jornal Amazônia
Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou a segunda vitória consecutiva no Mundial, disputado em Manila, nas Filipinas, neste início de madrugada de terça-feira, ao derrotar a República Checa por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/22 e 25/18. O Brasil assumiu a liderança do Grupo H da competição e garantiu vaga nas oitavas de final. O Brasil volta a jogar na quarta-feira, às 23 horas (de Brasília), diante da Sérvia.

"Ainda cometemos alguns erros, mas jogamos melhor e o importante é isso para chegarmos lá na frente muito bem", disse o oposto Alan. "Entramos mais concentrados e conseguimos imprimir bom ritmo desde o começo", afirmou o levantador Cachopa.

Com Cachopa, Alan, Flávio, Judson, Lucarelli e Arthur Bento e Maique, escalados pelo técnico Bernardinho, o Brasil começou mal no saque, mas graças à força do ataque abriu rápido 5/2.

O bloqueio brasileiro não conseguiu parar o ataque checo, que chegou a encostar no placar em 7/6, com destaque para o grandalhão Klimes.

O time brasileiro respondeu bem na pressão e Maique fez bela defesa para ótima ataque de Alan e o Brasil manteve os três pontos de vantagem com 10/7. O bloqueio começou a funcionar com Flávio e o Brasil abriu 12/8.

Mais concentrado do que na estreia contra a China, o Brasil passou a sacar bem e teve pontos diretos com Chacopa e Lucarelli. Já os checos erravam demais no fundamento e 'deram' cinco dos 17 primeiros pontos brasileiros.

O Brasil dominou totalmente o jogo e o técnico checo procurou alternativas no banco de reservas para tentar amenizar a superioridade brasileira, mas Alan no saque levou rápido o Brasil à conquista do primeiro set com 25/11.

Surpreendentemente, a República Checa começou bem o segundo set no bloqueio com Vasina fazendo dois pontos. Os checos abriram 4/1. Com destaque para a Arthur, o Brasil chegou ao empate em seis pontos. A disputa ficou 9/9, com toque de pé de Flávio e com a mão esquerda de Lucarelli no mesmo lance.

O segundo set foi outro jogo. Muito equilíbrio. O Brasil passou à frente no placar (11/10) com um saque 'sem peso' de Cachopa, que levou Klimes ao erro na recepção.

A disputa é ponto a ponto. Lucarelli empatou em 16, 18 pontos e colocou o Brasil em vantagem em 19/18. Um erro de saque checo e outro de bloqueio de Flávio levaram o Brasil a 21/19. A vantagem permaneceu até o final do set: 25/22 e 2 a 0 no placar.

O Brasil começou o terceiro set desconcentrado e os checos aproveitaram para fazer 3/2, com dois pontos de Sotola. O problema ds República Checa foram os erros nos saques, que proporcionaram ao Brasil ficar perto no placar.

Com 'ace' de Lucarelli e bloqueio de Alan, o Brasil fez 5/3, mas os checos buscaram o empate. Como no segundo set, o equilíbrio foi total. Bem na defesa, o Brasil abriu 15/10 e manteve a vantagem em 17/12.

Judson, com largada na ponta dos dedos, e Honorato, com bela defesa levam o Brasil a 19/13. A partir daí, o Brasil administrou para vencer os checos por 25 a 18: 3 a 0.

Palavras-chave

vôlei

Mundial Masculino

Brasil

República Checa
