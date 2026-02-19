Seleção brasileira confirma Egito como rival de último amistoso antes da Copa A escolha do adversário leva em conta o peso histórico e o nível competitivo da seleção egípcia Estadão Conteúdo 19.02.26 13h53 A seleção brasileira já definiu qual será seu último compromisso antes do início da Copa do Mundo de 2026. O Brasil vai enfrentar o Egito em um amistoso marcado para o dia 6 de junho, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. O duelo servirá como etapa final da preparação da equipe nacional antes da estreia no Mundial, prevista para a semana seguinte, contra o Marrocos. A escolha do adversário leva em conta o peso histórico e o nível competitivo da seleção egípcia, uma das mais tradicionais do continente africano. O país é o maior vencedor da Copa Africana de Nações, com sete títulos, e soma três participações em Copas do Mundo da Fifa. Foi, inclusive, o primeiro representante da África e do Oriente Médio a disputar o torneio, em 1934, na Itália. Classificada para o Mundial de 2026, agendado para Estados Unidos, Canadá e México, a seleção egípcia estará no grupo G, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia. Antes da partida contra o Egito, a seleção brasileira tem dois compromissos em solo estadunidense em março, quando enfrentará a França, no dia 26, na região de Boston, e a Croácia, no dia 31, em Orlando. Os confrontos marcarão os dois últimos jogos do Brasil antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, prevista para acontecer em meados de maio. Os amistosos em questão fazem parte do projeto Road to 26, que organiza jogos do Brasil e da Colômbia contra seleções europeias nos Estados Unidos no próximo mês. INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA CONTRA O EGITO Os torcedores interessados já podem realizar cadastro no site RoadTo26.com. A pré-venda de ingressos começa na quarta-feira, 24, enquanto a venda geral será aberta na próxima quinta, 26, a partir das 12 horas (horário de Brasília). O jogo será realizado no Huntington Bank Field, estádio localizado em Cleveland e casa do Cleveland Browns, da NFL. Inaugurado em 1999, o local tem capacidade para mais de 67 mil espectadores e costuma receber grandes eventos esportivos internacionais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira amistoso Egito COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Leão avança, mesmo sem convencer 19.02.26 14h06 FUTEBOL Caio Mello retorna após contusão e reforça Paysandu nas quartas do Parazão diante da Tuna Meio-campista ganhou condições de jogo e é uma das opções do técnico Júnior Rocha, no clássico contra a Tuna 19.02.26 13h57 futebol Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos 19.02.26 12h56 futebol Com Águia confirmado, FPF divulga tabela da Copa Grão-Pará 2026 Competição garante vaga na Copa do Brasil de 2027 19.02.26 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00