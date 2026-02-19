Seleção brasileira confirma Egito como rival de último amistoso antes da Copa

A seleção brasileira já definiu qual será seu último compromisso antes do início da Copa do Mundo de 2026. O Brasil vai enfrentar o Egito em um amistoso marcado para o dia 6 de junho, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. O duelo servirá como etapa final da preparação da equipe nacional antes da estreia no Mundial, prevista para a semana seguinte, contra o Marrocos.

A escolha do adversário leva em conta o peso histórico e o nível competitivo da seleção egípcia, uma das mais tradicionais do continente africano. O país é o maior vencedor da Copa Africana de Nações, com sete títulos, e soma três participações em Copas do Mundo da Fifa. Foi, inclusive, o primeiro representante da África e do Oriente Médio a disputar o torneio, em 1934, na Itália.

Classificada para o Mundial de 2026, agendado para Estados Unidos, Canadá e México, a seleção egípcia estará no grupo G, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

Antes da partida contra o Egito, a seleção brasileira tem dois compromissos em solo estadunidense em março, quando enfrentará a França, no dia 26, na região de Boston, e a Croácia, no dia 31, em Orlando. Os confrontos marcarão os dois últimos jogos do Brasil antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, prevista para acontecer em meados de maio.

Os amistosos em questão fazem parte do projeto Road to 26, que organiza jogos do Brasil e da Colômbia contra seleções europeias nos Estados Unidos no próximo mês.

INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA CONTRA O EGITO

Os torcedores interessados já podem realizar cadastro no site RoadTo26.com. A pré-venda de ingressos começa na quarta-feira, 24, enquanto a venda geral será aberta na próxima quinta, 26, a partir das 12 horas (horário de Brasília).

O jogo será realizado no Huntington Bank Field, estádio localizado em Cleveland e casa do Cleveland Browns, da NFL. Inaugurado em 1999, o local tem capacidade para mais de 67 mil espectadores e costuma receber grandes eventos esportivos internacionais.