Sede do Palmeiras é pichada após revés: 'Abel, acabou a magia?' e 'Leila, seu negócio é roubar'

Estadão Conteúdo

Torcedores do Palmeiras protestaram após o revés sofrido pela equipe na noite desta terça-feira, 20. O time alviverde foi goleado por 4 a 0 pelo Novorizontino, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Os muros da sede do clube e a bilheteria do Allianz Parque foram pichados. Torcedores fizeram fortes cobranças aos jogadores, ao técnico Abel Ferreira e à presidente Leila Pereira.

As seguintes frases foram vistas nas pichações: "2025 de novo", "Cadê o planejamento?", "Abel, acabou a magia?", "Leila, seu negócio é roubar", "Time sem vergonha" e "SPAlmeiras".

A derrota para o Novorizontino foi a maior sofrida pelo Palmeiras desde que o português Abel Ferreira assumiu o comando da equipe, no final do ano de 2020.

A última goleada tomada pelo time da capital paulista havia ocorrido em 27 de março de 2016, quando o Água Santa surpreendeu e levou a melhor no confronto por 4 a 1, em Presidente Prudente.

"Não posso mentir que é um golpe duro, mas vou falar com toda a sinceridade que, quando somos uma equipe competitiva, podemos ganhar de qualquer equipe do mundo. Quando não somos, podemos perder para qualquer equipe do mundo. Foi isso que aconteceu hoje", disse Abel Ferreira após a derrota na terça.

O Palmeiras está na terceira posição do Campeonato Paulista, com nove pontos. O time alviverde volta a jogar no sábado, quando faz clássico contra o São Paulo, na Arena Barueri.

futebol

Palmeiras

pichação

Abel

Leila
