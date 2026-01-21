Sede do Palmeiras é pichada após revés: 'Abel, acabou a magia?' e 'Leila, seu negócio é roubar' Estadão Conteúdo 21.01.26 10h47 Torcedores do Palmeiras protestaram após o revés sofrido pela equipe na noite desta terça-feira, 20. O time alviverde foi goleado por 4 a 0 pelo Novorizontino, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Os muros da sede do clube e a bilheteria do Allianz Parque foram pichados. Torcedores fizeram fortes cobranças aos jogadores, ao técnico Abel Ferreira e à presidente Leila Pereira. As seguintes frases foram vistas nas pichações: "2025 de novo", "Cadê o planejamento?", "Abel, acabou a magia?", "Leila, seu negócio é roubar", "Time sem vergonha" e "SPAlmeiras". A derrota para o Novorizontino foi a maior sofrida pelo Palmeiras desde que o português Abel Ferreira assumiu o comando da equipe, no final do ano de 2020. A última goleada tomada pelo time da capital paulista havia ocorrido em 27 de março de 2016, quando o Água Santa surpreendeu e levou a melhor no confronto por 4 a 1, em Presidente Prudente. "Não posso mentir que é um golpe duro, mas vou falar com toda a sinceridade que, quando somos uma equipe competitiva, podemos ganhar de qualquer equipe do mundo. Quando não somos, podemos perder para qualquer equipe do mundo. Foi isso que aconteceu hoje", disse Abel Ferreira após a derrota na terça. O Palmeiras está na terceira posição do Campeonato Paulista, com nove pontos. O time alviverde volta a jogar no sábado, quando faz clássico contra o São Paulo, na Arena Barueri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras pichação Abel Leila COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Osorio, um técnico de 20 titulares 21.01.26 10h46 futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 21.01.26 9h27 FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 21.01.26 9h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira 21.01.26 9h27 Novo reforço? Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul 21.01.26 10h18 Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca 21.01.26 5h42