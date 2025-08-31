Capa Jornal Amazônia
Seattle Sounders fatura a Leagues Cup e impõe novo revés a Messi e ao Inter Miami

Estadão Conteúdo

O Seattle Sounders, que recentemente participou do Mundial de Clubes, é o novo dono da taça da Leagues Cup, competição que junta os melhores times da times da MLS, dos Estados Unidos, e da Liga MX, a primeira divisão do México. Na decisão, o time de Washington não tomou conhecimento do Inter Miami, de Lionel Messi, e venceu com autoridade por 3 a 0 na noite deste domingo.

Esta foi apenas a 5ª edição do torneio, sendo a 3ª vez que uma equipe dos EUA vence, desempatando então com o número de conquistas do México. O Inter Miami, já com Messi em seu elenco, venceu a edição de 2023, enquanto que os Sounders nunca sequer haviam chegado à final. Agora, o título tem um campeão inédito.

O Lumen Field, casa do Seattle Seahawks na NFL, estava lotado para apoiar o time da casa. Quem esteve nas arquibancadas viu um time totalmente dominante durante os 90 minutos. Porém, além do jogo de futebol, cenas lamentáveis tomaram conta do campo após o apito final. Jogadores das duas equipes foram às vias de fato e demorou uns bons minutos para que a situação fossem controlada.

Confusão à parte, o título é mais uma coroação à extensa galeria de taças do técnico Brian Schmetzer, que já tem em seu currículo duas MLS e uma Liga dos Campeões da Concacaf no comando dos Sounders.

O primeiro gol aconteceu aos 26 minutos, depois de um início bastante movimentado. Osaze De Rosario completou cruzamento preciso de Alex Roldan e encheu o pé para encher as redes do goleiro Ustari. Na volta dos vestiários, o Miami quase empatou o jogo com Messi, que por pouco chutou a bola por cima da meta.

Pouco tempo depois, Allende, companheiro de Messi, perdeu uma chance ainda mais impressionante, cara a cara com o arqueiro Andy Thomas. O Inter estava tomando as rédeas da segunda etapa e o empate era previsto diante das chances que estavam sendo desperdiçadas.

Porém, de pênalti, Roldan jogou um balde de água fria nos visitantes, restando pouco mais de 6 minutos para o fim. Fragilizado, o Miami ainda permitiu o terceiro gol de Paul Rothrock aos 44 minutos.

Além do troféu e do prêmio em dinheiro, o Seattle Sounders também carimba uma vaga automática para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Concacaf da próxima temporada.

Para Messi, resta a incerteza sobre seu futuro, visto que o astro argentino já colocou data para realizar o último jogo com a camisa de sua seleção.

Palavras-chave

futebol

Leagues Cup

Inter Miami

Seattle Sounders
Esportes
.
