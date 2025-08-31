Seattle Sounders fatura a Leagues Cup e impõe novo revés a Messi e ao Inter Miami Estadão Conteúdo 31.08.25 23h52 O Seattle Sounders, que recentemente participou do Mundial de Clubes, é o novo dono da taça da Leagues Cup, competição que junta os melhores times da times da MLS, dos Estados Unidos, e da Liga MX, a primeira divisão do México. Na decisão, o time de Washington não tomou conhecimento do Inter Miami, de Lionel Messi, e venceu com autoridade por 3 a 0 na noite deste domingo. Esta foi apenas a 5ª edição do torneio, sendo a 3ª vez que uma equipe dos EUA vence, desempatando então com o número de conquistas do México. O Inter Miami, já com Messi em seu elenco, venceu a edição de 2023, enquanto que os Sounders nunca sequer haviam chegado à final. Agora, o título tem um campeão inédito. O Lumen Field, casa do Seattle Seahawks na NFL, estava lotado para apoiar o time da casa. Quem esteve nas arquibancadas viu um time totalmente dominante durante os 90 minutos. Porém, além do jogo de futebol, cenas lamentáveis tomaram conta do campo após o apito final. Jogadores das duas equipes foram às vias de fato e demorou uns bons minutos para que a situação fossem controlada. Confusão à parte, o título é mais uma coroação à extensa galeria de taças do técnico Brian Schmetzer, que já tem em seu currículo duas MLS e uma Liga dos Campeões da Concacaf no comando dos Sounders. O primeiro gol aconteceu aos 26 minutos, depois de um início bastante movimentado. Osaze De Rosario completou cruzamento preciso de Alex Roldan e encheu o pé para encher as redes do goleiro Ustari. Na volta dos vestiários, o Miami quase empatou o jogo com Messi, que por pouco chutou a bola por cima da meta. Pouco tempo depois, Allende, companheiro de Messi, perdeu uma chance ainda mais impressionante, cara a cara com o arqueiro Andy Thomas. O Inter estava tomando as rédeas da segunda etapa e o empate era previsto diante das chances que estavam sendo desperdiçadas. Porém, de pênalti, Roldan jogou um balde de água fria nos visitantes, restando pouco mais de 6 minutos para o fim. Fragilizado, o Miami ainda permitiu o terceiro gol de Paul Rothrock aos 44 minutos. Além do troféu e do prêmio em dinheiro, o Seattle Sounders também carimba uma vaga automática para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Concacaf da próxima temporada. Para Messi, resta a incerteza sobre seu futuro, visto que o astro argentino já colocou data para realizar o último jogo com a camisa de sua seleção. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Leagues Cup Inter Miami Seattle Sounders COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Seattle Sounders fatura a Leagues Cup e impõe novo revés a Messi e ao Inter Miami 31.08.25 23h52 CRISE DO PARAZÃO Quartas de final do Parazão 2025: como ficam os confrontos após punições A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda precisa reorganizar a tabela antes da definição das novas datas para os jogos 11.03.25 19h12 Campeonato Português Vizela x Sporting: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Português Vizela e Sporting jogam a 18° rodada do Campeonato Português nesta quinta, 18 de janeiro; veja as formações e onde assistir ao vivo 18.01.24 14h45 NBA Grizzlies x Knicks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (19/10) pela NBA Memphis Grizzlies e New York Knicks jogam nesta quarta-feira pela NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 19.10.22 17h30