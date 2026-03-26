Se o Brasil perder para a França, o que acontece? Veja impactos e histórico do confronto Resultado pode gerar pressão e mudanças antes da Copa do Mundo de 2026 O Liberal 26.03.26 16h05 O confronto entre Brasil e França nesta quinta-feira (26), às 17h, no Gillette Stadium, nos Estados Unidos, é apenas um amistoso internacional. Ou seja, não vale pontos nem classificação. Ainda assim, o duelo carrega um peso simbólico importante, especialmente por reunir duas seleções candidatas ao título da Copa do Mundo de 2026. Em caso de derrota brasileira, não haverá consequências diretas, mas o impacto pode ser sentido nos bastidores, nas escolhas da comissão técnica e na percepção da torcida. Teste importante antes da convocação final O jogo contra a França é considerado um dos últimos testes relevantes antes da definição da lista final para a Copa do Mundo. Por isso, o desempenho individual de jogadores em observação pode pesar nas decisões da comissão técnica. VEJA MAIS Brasil x França: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (26/03) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção francesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 'Pego de surpresa', presidente da CBF descarta 'Brasa' no uniforme da seleção: 'Somos Brasil' O presidente da CBF esclareceu que não sabia da ideia do "Vai, Brasa!" Atletas que ainda buscam vaga, como nomes testados recentemente na defesa, podem ganhar ou perder espaço dependendo da atuação diante de um adversário de alto nível. Pressão aumenta, mas sem crise imediata Uma derrota para a França tende a aumentar a pressão sobre o trabalho do técnico Carlo Ancelotti, principalmente por se tratar de um rival histórico e de elite no cenário mundial. No entanto, por ser um amistoso e diante de possíveis desfalques, o resultado isolado não deve gerar crise, mas sim questionamentos pontuais sobre desempenho e escolhas táticas. Histórico recente é equilibrado Apesar da rivalidade marcada por momentos decisivos, o retrospecto recente entre Brasil e França é equilibrado. Nos últimos cinco confrontos entre as seleções principais, cada equipe venceu duas vezes, além de um empate. 2015: França 1 x 3 Brasil (amistoso) 2013: Brasil 3 x 0 França (amistoso) 2011: França 1 x 0 Brasil (amistoso) 2006: Brasil 0 x 1 França (Copa do Mundo) 2004: França 0 x 0 Brasil (amistoso) O detalhe mais relevante é que a França venceu justamente o duelo mais importante do período: as quartas de final da Copa do Mundo de 2006. Brasil mantém força em casa contra os franceses Um dado histórico reforça o peso do confronto: a França nunca venceu o Brasil em território brasileiro. Em partidas disputadas no país, a Seleção soma vitórias e empates, mantendo a invencibilidade como mandante. Embora o duelo desta quinta seja em campo neutro, esse retrospecto contribui para a construção da rivalidade e do respeito entre as equipes. Resposta pode ser cobrada no próximo amistoso Em caso de derrota, o jogo seguinte da Seleção passa a ganhar maior importância. Mais do que o resultado, a expectativa recai sobre uma atuação convincente, capaz de demonstrar evolução e solidez diante de adversários fortes. Assim, mesmo sem impacto direto na tabela, o duelo contra a França pode influenciar o ambiente e as decisões finais antes da Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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