'Pego de surpresa', presidente da CBF descarta 'Brasa' no uniforme da seleção: 'Somos Brasil'

O presidente da CBF, Samir Xaud, não quer saber de polêmicas com a seleção brasileira e anunciou, nesta quinta-feira, que o 'Vai, Brasa!', lema definido pela Nike para descrever a campanha de marketing do novo uniforme de jogo, não vai estar presente no meião a ser utilizado até a Copa do Mundo. "Nosso nome é Brasil."

Assim que assumiu o cargo, Xaud já se viu envolto na polêmica do possível lançamento de uma camisa vermelha, o que ocasionou grande repercussão negativa por ter sido apontado como uma jogada política por remeter à cor da Partido dos Trabalhadores (PT) do presidente Lula. Alegando patriotismo, vetou o projeto da Nike à época dizendo que o Brasil é verde e amarelo.

"Primeiramente, temos de dividir o que a Nike, a nossa maior patrocinadora da seleção brasileira faz em relação a seu marketing, em relação ao contrato que a gente pegou de uma gestão anterior, para o que essa nova gestão da CBF acha", disse Xaud à ESPN, explicando que na sua gestão, tudo tem de ser debatido e discutido antes de ser imposto justamente para evitar polêmicas, sobretudo na área política.

"Ao meu conhecimento, a partir do momento em que entrei, já no primeiro mês de gestão, nós nos debruçamos em cima de assuntos importantes e vocês acompanharam comigo, a questão da camisa vermelha, uma coisa que de princípio já barramos, pois eu sei da nossa identidade, da nossa cultura como brasileiro, como torcedor", explicou. "Essa questão do patriotismo, sempre deixo claro, independente de lado político, aqui não estamos para fazer política em cima do futebol, principalmente em cima da CBF", garantiu.

O presidente da CBF esclareceu que não sabia da ideia do "Vai, Brasa!". "Fui pego um pouco de surpresa, o que me foi apresentado quando estava..., não tinha 'Brasa', mas sabíamos que tinha uma campanha publicitária que iria ser feito para Copa em relação a disso. De antemão, pelo respeito que tenho pela bandeira do Brasil, que todos já sabem, pelo respeito à seleção brasileira, não tem Brasa no nosso uniforme principal", cravou. "Isso foi feito em relação à Nike para campanha publicitária isoladamente, mas deixo claro que nosso uniforme é o nosso manto e é o verde e amarelo. Sempre deixo claro isso."

Após o anúncio da campanha, Xaud aguardou pela repercussão e bastaram as críticas iniciais para vetar de vez a frase polêmica. "O segundo ponto: a gente foi pego de surpresa, esperou essa repercussão, o que iam falar, um feedback da patrocinadora... Mas estou aqui para esclarecer e tranquilizar a nação brasileira que isso não confere e não vai ter 'Brasa' no nosso futebol. Não vai ter, até porque é respeito ao nosso uniforme e bandeira. Nosso nome é Brasil. Então vai ter Brasil no meião e não 'Brasa'", concluiu.