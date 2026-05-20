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Scarpa é submetido a cirurgia no joelho direito e desfalca Atlético-MG até a Copa do Mundo

Nesta temporada, ele disputou apenas dez jogos pelo Campeonato Brasileiro e pode defender outro clube na elite do futebol nacional caso seja negociado

Estadão Conteúdo
fonte

Gustavo Scarpa (Instagram @)

O meio-campista Gustavo Scarpa passou por um procedimento cirúrgico no joelho direito para a retirada de fragmentos, na manhã desta quarta-feira, em Belo Horizonte. A partir desta quinta-feira, ele já inicia o processo de recuperação na Cidade do Galo.

A artroscopia foi realizada pelos médicos do clube, Rodrigo Lasmar e Rodrigo Barreiros, no hospital Mater Dei, e o atleta deve receber alta ainda nesta quarta-feira. Sem conseguir manter uma sequência, a expectativa é que o meia possa se livrar das dores e ter uma recuperação completa

Apesar de o clube não ter estipulado um prazo para o seu retorno, a previsão é de que o atleta só retorne aos campos após a disputa da Copa do Mundo. O torneio de seleções tem seu início no dia 11 de junho e termina no dia 19 do mês que vem.

Nas redes sociais, Scarpa fez uma postagem nos seus stories em um tom bem humorado projetando uma nova etapa em sua carreira sem problemas de contusão. "A mente tá toppppp, agora é cuidar do corpo. Chamaaaaaa", publicou o atleta.

A última partida do habilidoso meia atleticana aconteceu no dia 5 de maio, em partida que o Atlético-MG ficou no empate de 2 a 2 contra o Juventud, no estádio Centenário, em Montevidéu. Desde então, ele estava entregue ao departamento médico.

Nesta temporada, ele disputou apenas dez jogos pelo Campeonato Brasileiro e pode defender outro clube na elite do futebol nacional caso seja negociado. Desde a chegada do técnico argentino Eduardo Domínguez, ele perdeu espaço no time titular e uma transferência não está descartada.

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futebol

Gustavo Scarpa

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