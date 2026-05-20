Scarpa é submetido a cirurgia no joelho direito e desfalca Atlético-MG até a Copa do Mundo Nesta temporada, ele disputou apenas dez jogos pelo Campeonato Brasileiro e pode defender outro clube na elite do futebol nacional caso seja negociado Estadão Conteúdo 20.05.26 15h36 Gustavo Scarpa (Instagram @) O meio-campista Gustavo Scarpa passou por um procedimento cirúrgico no joelho direito para a retirada de fragmentos, na manhã desta quarta-feira, em Belo Horizonte. A partir desta quinta-feira, ele já inicia o processo de recuperação na Cidade do Galo. A artroscopia foi realizada pelos médicos do clube, Rodrigo Lasmar e Rodrigo Barreiros, no hospital Mater Dei, e o atleta deve receber alta ainda nesta quarta-feira. Sem conseguir manter uma sequência, a expectativa é que o meia possa se livrar das dores e ter uma recuperação completa Apesar de o clube não ter estipulado um prazo para o seu retorno, a previsão é de que o atleta só retorne aos campos após a disputa da Copa do Mundo. O torneio de seleções tem seu início no dia 11 de junho e termina no dia 19 do mês que vem. Nas redes sociais, Scarpa fez uma postagem nos seus stories em um tom bem humorado projetando uma nova etapa em sua carreira sem problemas de contusão. "A mente tá toppppp, agora é cuidar do corpo. Chamaaaaaa", publicou o atleta. A última partida do habilidoso meia atleticana aconteceu no dia 5 de maio, em partida que o Atlético-MG ficou no empate de 2 a 2 contra o Juventud, no estádio Centenário, em Montevidéu. Desde então, ele estava entregue ao departamento médico. Nesta temporada, ele disputou apenas dez jogos pelo Campeonato Brasileiro e pode defender outro clube na elite do futebol nacional caso seja negociado. Desde a chegada do técnico argentino Eduardo Domínguez, ele perdeu espaço no time titular e uma transferência não está descartada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Gustavo Scarpa cirurgia joelho Atlético-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27