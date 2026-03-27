Scaloni não garante Messi na Copa do Mundo de 2026: 'A decisão é dele' O tema ganhou força após especulações recentes sobre uma possível ausência do camisa 10 Estadão Conteúdo 27.03.26 11h43 Às vésperas de mais uma Data Fifa, o técnico Lionel Scaloni falou sobre a situação de Lionel Messi na seleção argentina e evitou garantir a participação do craque na Copa do Mundo de 2026. O tema ganhou força após especulações recentes sobre uma possível ausência do camisa 10 no próximo Mundial. Durante entrevista coletiva antes do amistoso contra a Mauritânia, o treinador foi direto ao abordar o assunto. "Ele vai jogar os dois amistosos, mas ainda não sabemos por quanto tempo nem se começará entre os titulares. É uma chance de vê-lo em ação e aproveitar sua presença. Sobre a Copa do Mundo, claro que eu gostaria muito que ele estivesse, mas essa decisão cabe a ele. Espero que sim", disse. Scaloni também comentou sobre a organização da seleção neste período de amistosos. Segundo o treinador, a Argentina enfrentou dificuldades para estruturar a agenda de jogos e a logística da equipe. "Precisamos correr atrás de adversários porque não havia nada definido, o que mostra que não houve planejamento. O centro de treinamento nem estava pronto quando chegamos. Mesmo assim, é positivo estarmos aqui. Temos dois amistosos importantes, precisamos respeitar quem está do outro lado e, ao mesmo tempo, dar espaço aos jovens, que buscam uma vaga na Copa", explicou. A Argentina entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar a Mauritânia, na La Bombonera, às 20h15 (de Brasília). Na sequência, a equipe encara a Zâmbia, também às 20h15, na terça-feira, dia 31. Os dois compromissos fazem parte da preparação para o Mundial de 2026 e devem servir como oportunidade para testar novos nomes, além de observar o desempenho de jogadores já consolidados no grupo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Scaloni Messi Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 futebol Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira Samir Xaud disse que a frase foi uma campanha publicitária da fornecedora e não estará na camisa 26.03.26 13h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 DERROTA Remo joga mal, leva gol no fim e estreia com derrota na Copa Norte Com time alternativo, Leão tem atuação apagada, pouco cria e é castigado com pênalti nos minutos finais diante do Porto Velho 26.03.26 22h30