Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Scaloni não garante Messi na Copa do Mundo de 2026: 'A decisão é dele'

O tema ganhou força após especulações recentes sobre uma possível ausência do camisa 10

Estadão Conteúdo

Às vésperas de mais uma Data Fifa, o técnico Lionel Scaloni falou sobre a situação de Lionel Messi na seleção argentina e evitou garantir a participação do craque na Copa do Mundo de 2026. O tema ganhou força após especulações recentes sobre uma possível ausência do camisa 10 no próximo Mundial.

Durante entrevista coletiva antes do amistoso contra a Mauritânia, o treinador foi direto ao abordar o assunto. "Ele vai jogar os dois amistosos, mas ainda não sabemos por quanto tempo nem se começará entre os titulares. É uma chance de vê-lo em ação e aproveitar sua presença. Sobre a Copa do Mundo, claro que eu gostaria muito que ele estivesse, mas essa decisão cabe a ele. Espero que sim", disse.

Scaloni também comentou sobre a organização da seleção neste período de amistosos. Segundo o treinador, a Argentina enfrentou dificuldades para estruturar a agenda de jogos e a logística da equipe.

"Precisamos correr atrás de adversários porque não havia nada definido, o que mostra que não houve planejamento. O centro de treinamento nem estava pronto quando chegamos. Mesmo assim, é positivo estarmos aqui. Temos dois amistosos importantes, precisamos respeitar quem está do outro lado e, ao mesmo tempo, dar espaço aos jovens, que buscam uma vaga na Copa", explicou.

A Argentina entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar a Mauritânia, na La Bombonera, às 20h15 (de Brasília). Na sequência, a equipe encara a Zâmbia, também às 20h15, na terça-feira, dia 31.

Os dois compromissos fazem parte da preparação para o Mundial de 2026 e devem servir como oportunidade para testar novos nomes, além de observar o desempenho de jogadores já consolidados no grupo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Scaloni

Messi

Copa do Mundo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte

Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido

27.03.26 10h29

FUTEBOL

Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação

Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte

26.03.26 19h20

FUTEBOL

Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco

Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP

26.03.26 15h15

futebol

Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira

Samir Xaud disse que a frase foi uma campanha publicitária da fornecedora e não estará na camisa

26.03.26 13h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado'

Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional

27.03.26 8h53

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

27.03.26 7h00

futebol

Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte

Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido

27.03.26 10h29

DERROTA

Remo joga mal, leva gol no fim e estreia com derrota na Copa Norte

Com time alternativo, Leão tem atuação apagada, pouco cria e é castigado com pênalti nos minutos finais diante do Porto Velho

26.03.26 22h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda