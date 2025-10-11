Capa Jornal Amazônia
Scaloni confirma estreia de Flaco López pela Argentina contra Porto Rico: 'Ver como encaixa'

Estadão Conteúdo

Um dos destaques do Palmeiras na temporada, Flaco López, enfim, estreará com a camisa da Argentina. Em busca de uma vaga no grupo que tentará o tetracampeonato mundial na Copa de 2026 - seria o segundo caneco seguido -, o atacante de 24 anos será testado pelo técnico Lionel Scaloni no amistoso com Porto Rico, nesta terça-feira, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Scaloni confirmou a escalação de Flaco ao comentar a ausência de Messi, astro da equipe, na vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela, na noite de sexta-feira. "Foi minha decisão deixar o Leo (Messi) fora. Queríamos testar o Lautaro (Martínez) e o Julián (Alvarez), e tínhamos o Flaco (López) no banco, que não pôde entrar e que jogará na próxima partida. Talvez o Leo jogue", afirmou o comandante em entrevista coletiva.

Com a classificação assegurada com o primeiro lugar das Eliminatórias da América do Sul, o treinador quer aproveitar os amistosos até o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México para testar novos jogadores que fecharão a lista de convocados da seleção alviceleste, especialmente os mais jovens.

"Todos os novos jogadores que foram chamados e não tiveram oportunidade, jogarão contra Porto Rico", disse. "Tentarei ver como os novos jogadores se encaixam no time. São garotos que não treinaram muito conosco, mas têm mais ou menos os conceitos na cabeça. Será uma ótima oportunidade para eles mostrarem se têm o que é preciso para estarem conosco no futuro."

Titular do ataque palmeirense, Flaco López atravessa ótima fase ao lado de Vitor Roque. Em 51 jogos, o argentino igualou os 22 gols marcados pelo time alviverde em 2024, com dez partidas a menos, e contribuiu com cinco assistências. Seu desempenho chamou a atenção de Lionel Scaloni, que o convocou para as duas rodadas finais das Eliminatórias, em setembro, e para os amistosos da Data Fifa deste mês.

Assim, além de desfalcar o Palmeiras contra o Juventude, neste sábado, às 19h, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, Flaco López também deverá ficar fora do confronto com o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque.

Esportes
