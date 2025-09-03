Scaloni chora e prevê muita emoção em 'despedida' de Messi na Argentina: 'Temos de desfrutar' Em uma coletiva que levou repórteres às lágrimas e com Scaloni com voz embargada, o treinador revelou que é "um prazer" dirigir Messi Estadão Conteúdo 03.09.25 13h57 Lionel Messi já anunciou adeus da seleção e voltou atrás, disse que poderia não disputar nova Copa do Mundo em 2026 e agora crava seu último jogo com a camisa da Argentina em solo nacional nesta quinta-feira, diante da Venezuela, pelas Eliminatórias. Sem segurar o choro, o técnico Lionel Scaloni admitiu que será uma partida "especial e emotiva" e admitiu uma tentativa em mudar o astro de ideia. Em uma coletiva que levou repórteres às lágrimas e com Scaloni com voz embargada e sem conter o choro, o treinador revelou que é "um prazer" dirigir Messi e prometeu a seus compatriotas que fará de tudo para que o jogo no Monumental de Nunez não seja o adeus local do camisa 10. "Amanhã (quinta-feira) será uma partida emotiva e espero que a torcida a desfrute. Se é verdade que será o último jogo dele aqui, então vai ser especial. Mas vamos tentar garantir que amanhã não seja seu último jogo aqui. Seguramente, não será", afirmou Scaloni. "É um prazer (trabalhar com ele) por tudo o que Messi gera quando se junta a nós, como atleta e pessoa. Algo que não sei se veremos mais e para entender, precisa estar aqui. Hoje ele está e temos de desfrutar", disse o técnico, em momento que o choro dominou a sala de entrevistas. Depois de algumas caretas e de enxugar o olho, o técnico prosseguiu. "Se ele decidir que é o último (jogo), buscaremos arrumar outra pessoa para substituí-lo (na função de astro da Argentina). Ele encontrará tempo (para descansar), porque merece. É um prazer, só isso." Apesar do clima festivo por Messi, Scaloni pregou enorme respeito ao adversário. "O rival de amanhã é muito difícil, está perto de poder se classificar à Copa do Mundo e isso para eles seria histórico", advertiu, admitindo que jovens como Mastantuono podem ganhar chance. "Estamos em condições de poder dar rodagem a alguns meninos novos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Sul-Americanas Argentina Lionel Scaloni Lionel Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu Lanterna e vice-lanterna da Série B se encaram na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão 03.09.25 12h27 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h23 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.09.25 7h00