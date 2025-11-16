Saymon e George derrotam campeões olímpicos e avançam no Mundial de vôlei de praia As eliminatórias serão disputadas a partir de quarta-feira Estadão Conteúdo 16.11.25 15h07 Saymon e George asseguraram o segundo lugar no Grupo C, atrás dos conterrâneos André e Renato (Instagram @saymonbs) Das sete duplas brasileiras que disputam o Campeonato Mundial de vôlei de praia, em Adelaide, na Austrália, seis passaram da fase de grupos e confirmaram vaga nas eliminatórias, que serão disputadas a partir de quarta-feira - Vitória e Hegê ainda têm chance de avançar e deixar o Brasil com 100% de seus atletas na próxima etapa. No masculino, as três duplas estão classificadas. Neste domingo, George e Saymon derrotaram os atuais campeões olímpicos, David Ahman e Jonatan Hellvig, e asseguraram o segundo lugar no Grupo C, atrás dos conterrâneos André e Renato. Os brasileiros venceram por 2 a 1, com parciais de 24/22, 12/21, 15/12, e mandaram os suecos para a repescagem. A liderança da chave ficou com André e Renato, que depois de perderem o duelo brasileiro na estreia se recuperaram e conquistaram duas vitórias seguidas. Neste domingo, André e Renato passaram pelos anfitriões Paul Burnett e Thomas Hodges de virada (18/21, 21/19, 15/10), no tie-break, assegurando a liderança da chave. Evandro e Arthur Lanci também têm vaga assegurada no mata-mata e disputam às 20h30 (horário de Brasília) deste domingo - manhã de segunda-feira na Austrália -, a primeira posição do Grupo D com os alemães Paul Henning e Lui Wüst. No feminino, as campeãs Olímpicas Duda e Ana Patrícia contaram com a desistência das checas Marie-Sara Stochlova e Marketa Svozilova para consolidar a primeira posição do Grupo F. Já a dupla formada por Vitória e Hegê perdeu para as americanas Taryn Brasher e Kristen Nuss por 2 a 0, parciais de 21/11 e 21/19, e precisarão vencer as checas Kylie Neuschaeferova e Martina Maixnerova, neste domingo, para avançar no Grupo C. Pelo Grupo A, já classificadas, Thâmela e Vic disputam a primeira posição do Grupo A com as ucranianas Tetiana Lazarenko e Daria Romaniuk, enquanto Carol e Rebecca enfrentam Valentyna Davidova e Anhelina Khmil, também da Ucrânia, pela liderança do Grupo B. No Campeonato Mundial, 28 das 48 duplas se classificam diretamente para a segunda fase e aguardam outras quatro parcerias vindas da repescagem. A partir daí, o torneio continua em sistema de eliminatória simples até a final. Maior vencedor da competição, o Brasil conquistou uma prata na última edição, no México, em 2023, com Duda e Ana Patrícia. 