Saúl opta por cirurgia no calcanhar e adia retorno ao Flamengo Estadão Conteúdo 02.01.26 18h22 O Flamengo não contará com Saúl Ñíguez no início da temporada de 2026. O meia espanhol passará por uma cirurgia no calcanhar esquerdo na próxima semana, procedimento que o afastará dos gramados por alguns meses e interrompe sua preparação para o começo do ano rubro-negro. O jogador vinha convivendo com dores persistentes há cerca de três meses e, após avaliações médicas conjuntas, optou por realizar a intervenção cirúrgica. O procedimento será feito na Espanha e conta com o aval do clube, que acompanhou de perto todo o processo de decisão. Em nota oficial, o Flamengo informou que a escolha pela cirurgia ocorreu após análises detalhadas conduzidas pelo departamento médico. "A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada pelo Departamento Médico do clube", destacou o comunicado. O tratamento será conduzido pelo médico holandês Niek van Dijk, considerado uma das principais referências mundiais em cirurgias no tornozelo e no tendão de Aquiles. Uma consulta final com o especialista definirá a data exata da operação, que será realizada ainda durante o período de férias do atleta. Internamente, houve debate sobre a possibilidade de seguir com um tratamento conservador, como vinha acontecendo na reta final da temporada. No entanto, Saúl optou por uma solução definitiva, entendendo que o procedimento pode evitar a reincidência do problema e oferecer uma recuperação mais sólida a longo prazo. Em entrevista concedida no fim de dezembro, durante a disputa da Copa Intercontinental, o próprio jogador já havia revelado a gravidade da situação. "Desde então, tive que aplicar anestesia para jogar. Depois, já não aplicava, estava complicado e aguentando como se podia. Fazendo isso, posso dar uma solução a longo prazo também", afirmou o espanhol ao explicar a decisão pela cirurgia. Contratado junto ao Atlético de Madrid na última janela de transferências, Saúl soma 24 partidas e duas assistências pelo Flamengo, além dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Com contrato válido até dezembro de 2028, o meia agora inicia um processo de recuperação que deve tirá-lo do início da próxima temporada rubro-negra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Saúl COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11