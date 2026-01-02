Capa Jornal Amazônia
Saúl opta por cirurgia no calcanhar e adia retorno ao Flamengo

Estadão Conteúdo

O Flamengo não contará com Saúl Ñíguez no início da temporada de 2026. O meia espanhol passará por uma cirurgia no calcanhar esquerdo na próxima semana, procedimento que o afastará dos gramados por alguns meses e interrompe sua preparação para o começo do ano rubro-negro.

O jogador vinha convivendo com dores persistentes há cerca de três meses e, após avaliações médicas conjuntas, optou por realizar a intervenção cirúrgica. O procedimento será feito na Espanha e conta com o aval do clube, que acompanhou de perto todo o processo de decisão.

Em nota oficial, o Flamengo informou que a escolha pela cirurgia ocorreu após análises detalhadas conduzidas pelo departamento médico. "A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada pelo Departamento Médico do clube", destacou o comunicado.

O tratamento será conduzido pelo médico holandês Niek van Dijk, considerado uma das principais referências mundiais em cirurgias no tornozelo e no tendão de Aquiles. Uma consulta final com o especialista definirá a data exata da operação, que será realizada ainda durante o período de férias do atleta.

Internamente, houve debate sobre a possibilidade de seguir com um tratamento conservador, como vinha acontecendo na reta final da temporada. No entanto, Saúl optou por uma solução definitiva, entendendo que o procedimento pode evitar a reincidência do problema e oferecer uma recuperação mais sólida a longo prazo.

Em entrevista concedida no fim de dezembro, durante a disputa da Copa Intercontinental, o próprio jogador já havia revelado a gravidade da situação. "Desde então, tive que aplicar anestesia para jogar. Depois, já não aplicava, estava complicado e aguentando como se podia. Fazendo isso, posso dar uma solução a longo prazo também", afirmou o espanhol ao explicar a decisão pela cirurgia.

Contratado junto ao Atlético de Madrid na última janela de transferências, Saúl soma 24 partidas e duas assistências pelo Flamengo, além dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Com contrato válido até dezembro de 2028, o meia agora inicia um processo de recuperação que deve tirá-lo do início da próxima temporada rubro-negra.

