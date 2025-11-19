São Paulo voltará a jogar no MorumBis ainda em 2025 após série de shows O time tricolor mandará seu último jogo do Brasileirão em casa, contra o Internacional, pela 37ª rodada Estadão Conteúdo 19.11.25 19h27 O São Paulo vai voltar a jogar no MorumBis, ainda em 2025. O time tricolor mandará seu último jogo do Brasileirão em casa, contra o Internacional, pela 37ª rodada, no dia 3 de dezembro, às 20h. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira. A princípio, a partida seria realizada na Vila Belmiro, por causa de uma série de shows que o MorumBis vem recebendo desde o fim de outubro. Entretanto, o local do duelo foi alterado pela CBF a pedido do São Paulo. Nas últimas semanas, Imagine Dragons, Linkin Park e Dua Lipa se apresentaram na casa do time tricolor. Além disso, a banda Oasis fará dois shows no estádio neste fim de semana, no sábado, dia 22, e no domingo, dia 23. Segundo a diretoria do São Paulo, a estrutura montada para as apresentações musicais poderá ser desmontada a tempo de preparar o MorumBis para o confronto contra os gaúchos. Recentemente, a equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo mandou os jogos contra Flamengo e Red Bull Bragantino na casa do Santos. Além disso, também vai receber o Juventude, no próximo domingo, dia 23, às 16h, pela 35ª rodada, na Baixada Santista. O São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira, às 19h30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro São Paulo FC MorumBis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19