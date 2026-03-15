São Paulo vira sobre freguês Red Bull Bragantino e mostra força como líder do Brasileirão Estadão Conteúdo 15.03.26 23h07 O que poderia se transformar em uma crise no São Paulo passou praticamente despercebido dados os resultados em campo. Após a saída de Hernán Crespo, o time tricolor emendou mais uma vitória, a segunda sob o comando de Roger Machado. Neste domingo, a equipe do Morumbi, líder do Brasileirão, foi ao Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e derrotou de virada, por 2 a 1, o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do torneio nacional. Em 2026, o Red Bull Bragantino perdeu duas vezes em casa para o São Paulo. Primeiramente, foi eliminado do Paulistão, mesmo estando invicto e com melhor campanha. Agora, volta a sair de campo derrotado diante de seus torcedores. O resultado mantém o time tricolor na liderança do Brasileirão, com 16 pontos, três a mais que o Palmeiras e o Fluminense, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O Red Bull Bragantino fica estacionado com oito pontos na parte superior da tabela. Foi mais uma bela atuação do São Paulo, que chega a sete vitórias nos seus últimos oito jogos. Pelo que mostra até aqui, a equipe tem potencial para lutar no mínimo por vaga na próxima edição da Libertadores. Lucas Ramon e Marcos Antônio foram peças chave no interior paulista, mas Calleri tomou os holofotes para si e foi o grande destaque. O conjunto de Bragança Paulista entra em campo na quarta-feira, às 19h, para medir forças com o Bahia, em Salvador. Às 20h, é a vez do São Paulo, que enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O equilíbrio ditou o primeiro tempo do jogo. A partida teve um perfil coerente à dimensão de um duelo nas primeiras rodas do Brasileirão, ainda no mês de março. Os times ainda não estão em sua plena forma física e técnica. Os goleiros precisaram agir pontualmente em lances que poderiam ter gerado gols. A bola só balançou a rede aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio, zaga tricolor afastou mal e deixou o lance vivo. Herrera arrematou de primeira e colocou o Red Bull Bragantino à frente no placar. O São Paulo chegou perto do empate algumas vezes. A principal delas foi um lance de toques curtos até a entrada na área, em que Luciano cruzou, a bola passou por toda a extensão da área e ninguém concluiu. No segundo tempo, o São Paulo voltou mais disposto e não demorou para empatar a partida. Em cobrança de falta, Sabino recebeu pelo alto e emendou um chute quase sem ângulo para empatar, aos 8. Depois do gol, o time tricolor diminuiu o ritmo, e o Red Bull Bragantino se sentiu mais disposto para tentar retomar a dianteira do marcador. Quando as coisas pareciam favoráveis, aos mandantes, Calleri apareceu para alterar os rumos do duelo. Marcos Antônio lançou Lucas Ramon na ponta direita. O lateral cruzou na medida para o argentino cabecear e virar o jogo para o São Paulo, aos 23. O time da casa não cansou até o minuto final de buscar o empate, no entanto, o resultado não veio e mais uma derrota para o São Paulo se consolidou. FICHA TÉCNICA RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 SÃO PAULO RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Ryan Augusto), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavinho (Rodriguinho) e Lucas Barbosa; Herrera (Isidro Pitta), Eduardo Sasha (Vinicinho) e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini. SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho (Pablo Maia), Bobadilla (Arboleda) e Marcos Antônio; Lucas Moura (Cauly), Calleri (André Silva) e Luciano (Ferreirinha). Técnico: Roger Machado. GOLS - Herrera, aos 36 minutos do 1º tempo; Sabino, aos 8, Calleri, aos 23 minutos do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS - Gabriel, Herrera, Juninho Capixaba, Lucas Barbosa, Enzo Díaz, Luciano, Bobadilla e Calleri. ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ). PÚBLICO E RENDA - Não divulgados. LOCAL - Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Red Bull Bragantino São Paulo FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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