São Paulo sucumbe sem repertório em campo e perde para o Grêmio pelo Brasileirão Estadão Conteúdo 16.10.25 21h22 O São Paulo perdeu para o Grêmio por 2 a 0 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira. O time paulista fica na oitava posição, com 38 pontos, dois a mais que os gremistas, que estão em 11º. Carlos Vinícius fez os gols do jogo. A equipe são-paulina sucumbiu sem conseguir aproveitar o breve momento em que foi melhor. Faltou qualidade, principalmente nas finalizações. O Grêmio cresceu nos minutos finais da etapa inicial e aproveitou o momento para abrir o placar. Além da técnica em baixa, o São Paulo foi pobre na tática, com desorganização, e mentalmente, com reclamações e abalo por seus próprios erros, os quais causaram a derrota, ainda que os gaúchos tenham seus méritos. Na próxima rodada, o São Paulo visita o Mirassol, no domingo, às 18h30. Já os gremistas enfrentam o Bahia, no mesmo dia, mas às 20h30, em Salvador. O Grêmio entregou a bola para o São Paulo nos primeiros minutos, impondo uma marcação alta para tentar complicar os visitantes. Isso fez com que os são-paulinos buscassem espaços em profundidade. Tapia apareceu como opção de escape, principalmente nas costas de Marcos Rocha, caindo pela esquerda. Era por esse lado que o São Paulo mais atuava. Foi um prejuízo, portanto, quando Wendell, que substituía o lesionado Enzo Díaz, teve de sair com dores na sola do pé. Ainda assim, o São Paulo manteve concentradas as ações pela esquerda. Repetiram-se lances em que os são-paulinos chegavam próximos do gol de Gabriel Grando, mas finalizavam mal. A equipe era melhor e conseguia propor mais jogo que o Grêmio, sufocado na defesa. Mas a gangorra virou. Os mandantes assustaram de fato aos 35 minutos, com tabela de Marcos Rocha e Pavón. Rafael impediu um golaço do argentino, que havia entrado no lugar de Alysson, lesionado, e melhorou o time gaúcho. O goleiro do São Paulo foi novamente exigido dois minutos depois, em cabeçada à queima-roupa. Na terceira vez, contudo, não teve como segurar. Amuzu bateu fraco de fora da área, e Carlos Vinícius desviou sem chances para Rafael. O atacante partiu de trás, ao passo que os defensores ficaram parados. A entrada de Lucas Moura, no intervalo, tinha objetivo claro: Crespo abriu mão da linha de três zagueiros e buscava qualidade na frente, o que faltou na primeira metade de jogo. Não houve efeito. Arboleda cedeu espaço para Edenilson, que fazia fila até se chocar com Sabino. São Paulo e Grêmio vinham de uma rodada de reclamações e polêmicas sobre arbitragem. Quando o gremista caiu, Davi de Oliveira Lacerda precisou ir ao VAR tomar uma decisão que certamente desagradaria um dos lados. Era evidente o toque do zagueiro no meia, em bote errado. Lacerda marcou o pênalti e mudou o que ele mesmo havia apontado em campo. Carlos Vinícius bateu e fez o segundo dele, ampliando para os donos da casa. O time de Crespo não teve repertório, mesmo com a entrada de Lucas. A equipe mantinha peças acumuladas no meio, sem amplitude. Não havia criatividade diante de um Grêmio que se fechava mais. Os nervos pressionavam. Luciano recebeu amarelo por reclamar, em uma falta técnica que fez o time perder a posse. Cristian Oliveira perdeu um gol cara a cara com Rafael, que defendeu. O uruguaio teve espaço para entrar sozinho na pequena área e receber cruzamento de Pavón. O goleiro evitou por mais vezes que o placar fosse maior. Até quando o São Paulo teve uma chance no segundo tempo, no último minuto, a bola parou na trave. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 2 X 0 SÃO PAULO GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha, Erick Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Arthur (Gustavo Martins) e Edenilson (Cuellar); Alysson (Pavón), Carlos Vinícius (Cristian Oliveira) e Amuzu (Cristaldo). Técnico: Mano Menezes. SÃO PAULO - Rafael; Alan Franco (Lucas Moura), Arboleda e Sabino; Mailton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho (Ferreirinha) e Wendell (Patryck Lanza); Luciano (Rigoni) e Gonzalo Tapia (Luiz Gustavo). Técnico: Hernán Crespo. GOLS - Carlos Vinícius, aos 39 minutos do primeiro tempo e aos 12 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES). CARTÕES AMARELOS - Dodi (Grêmio); Gonzalo Tapia, Mailton e Luciano (São Paulo). PÚBLICO - 21.526 presentes. RENDA - R$ 1.067.568,00. LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre. 