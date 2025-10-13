São Paulo será julgado no STJD por cantos homofóbicos contra o Corinthians no Brasileirão Estadão Conteúdo 13.10.25 19h27 O São Paulo será julgado na próxima sexta-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), após denúncia de cantos homofóbicos entoados por sua torcida no clássico contra o Corinthians, válido pela 15ª rodada do Brasileirão. A partida foi disputada no dia 19 de julho, no MorumBis. Apesar da súmula da partida não ter registrado qualquer ocorrência, o Corinthians apresentou Notícia de Infração e denunciou os gritos homofóbicos proferidos pela torcida mandante. Segundo o STJD, torcedores do próprio São Paulo divulgaram vídeos na redes sociais que mostram cantos com conteúdo ofensivo e discriminatório. O fato gerou denúncia da Procuradoria ao São Paulo por infração ao artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça desportiva (CBJD), por prática de ato discriminatório, com previsão de multa de até R$ 100 mil, além de sanções esportivas como perda de mando de campo ou suspensão de torcedores identificados por até 720 dias. Ainda segundo o STJD, o São Paulo também foi denunciado por infringir o Regulamento Geral das Competições (RGC), com base no artigo 135, parágrafo 1º, que considera de extrema gravidade infrações discriminatórias. Vale ressaltar que, em 2023, o Corinthians foi punido pelo STJD e com um mando de campo com portões fechados após cantos homofóbicos por parte da torcida corintiana justamente contra o São Paulo. O caso será julgado pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD, na próxima sexta-feira, a partir das 15h30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro STJD São Paulo Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Márcio Fernandes tenta melhorar retrospecto em Re-Pas e evitar desastre do Paysandu na Série B Técnico do Paysandu está na sua terceira passagem pelo clube e também já comandou o Remo 13.10.25 20h02 FUTEBOL Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino 13.10.25 18h18 SÉRIE B Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira. 13.10.25 17h40 RE-PA780 Raio-x do Re-Pa 780: Remo busca o G-4 e Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B Time azulino chega com defesa sólida e embalado por três vitórias, enquanto bicolor com ataque pouco efetivo. 13.10.25 16h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 CAMINHO PARA O ACESSO Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B. 13.10.25 14h15