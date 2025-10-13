Capa Jornal Amazônia
São Paulo será julgado no STJD por cantos homofóbicos contra o Corinthians no Brasileirão

Estadão Conteúdo

O São Paulo será julgado na próxima sexta-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), após denúncia de cantos homofóbicos entoados por sua torcida no clássico contra o Corinthians, válido pela 15ª rodada do Brasileirão. A partida foi disputada no dia 19 de julho, no MorumBis.

Apesar da súmula da partida não ter registrado qualquer ocorrência, o Corinthians apresentou Notícia de Infração e denunciou os gritos homofóbicos proferidos pela torcida mandante.

Segundo o STJD, torcedores do próprio São Paulo divulgaram vídeos na redes sociais que mostram cantos com conteúdo ofensivo e discriminatório.

O fato gerou denúncia da Procuradoria ao São Paulo por infração ao artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça desportiva (CBJD), por prática de ato discriminatório, com previsão de multa de até R$ 100 mil, além de sanções esportivas como perda de mando de campo ou suspensão de torcedores identificados por até 720 dias.

Ainda segundo o STJD, o São Paulo também foi denunciado por infringir o Regulamento Geral das Competições (RGC), com base no artigo 135, parágrafo 1º, que considera de extrema gravidade infrações discriminatórias.

Vale ressaltar que, em 2023, o Corinthians foi punido pelo STJD e com um mando de campo com portões fechados após cantos homofóbicos por parte da torcida corintiana justamente contra o São Paulo. O caso será julgado pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD, na próxima sexta-feira, a partir das 15h30.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

STJD

São Paulo

Corinthians
