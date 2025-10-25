São Paulo sem centroavantes recebe embalado Bahia de Ceni no Brasileirão

A 10 jogos do fim da temporada para o São Paulo, o técnico Hernán Crespo não tem nenhum centroavante à disposição para o jogo contra o Bahia. A partida da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro ocorre neste domingo, às 21h30 (de Brasília) deste sábado, no MorumBis.

As ausências de Calleri, Ryan Francisco e André Silva, todos em recuperação de LCA, não são novidades. Agora Dinenno é quem se tornou paciente. O argentino passou por uma artroscopia para limpeza no menisco do joelho direito. Ele já não era titular, mas agora também sequer fica como opção.

Desde que André Silva saiu do time, o último dos três atacantes lesionados, o São Paulo vive uma crise no ataque. Em 10 jogos (oito derrotas e duas vitórias), foram apenas cinco gols marcados.

Um deles foi de Dinenno, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo. Tapia e Luciano fizeram outros dois cada (em Fortaleza 0 x 1 São Paulo e em São Paulo 2 x 3 Palmeiras).

São os dois que devem continuar no comando do ataque são-paulino. Uma alternativa pode ser a entrada de Lucas no lugar do chileno, mantendo Rodriguinho no meio.

Na defesa, Ferraresi será ausência por suspensão, Maik aparece como titular no lugar do lesionado Cédric, superando a concorrência de Mailton.

A partida também é uma das últimas do São Paulo no MorumBis em 2025. Shows agendados para o estádio levarão o time a jogar na Vila Belmiro. A casa tricolor ainda receberia Juventude e Internacional neste Brasileirão, mas a parceria com o Santos pode se estender, com os mandos mantidos no litoral.

O jogo deste sábado deve marcar o público de 1 milhão de pessoas no MorumBis em 2025 - até agora foram 991,5 mil em 26 jogos, com uma renda total de R$ 59,1 milhões.

BAHIA VEM DE DOIS TRIUNFOS GAÚCHOS E NA COLA DO G-4 O Bahia poderia ser considerado um adversário direto na briga por uma vaga na Libertadores. O objetivo, porém, está distante do São Paulo. Os paulistas têm 38 pontos, nove a menos que os baianos, que estão na quinta posição.

Apesar de ter perdido o clássico para o Vitória, no Barradão, o time de Rogério Ceni embalou com uma goleada sobre o Grêmio (4 a 0) e uma vitória sobre o Internacional (1 a 0), em jogo atrasado da 12ª rodada realizado no meio da semana.

O técnico não tem à disposição Caio Alexandre, Everton Ribeiro, David Duarte e Erick Pulga. Ainda assim, há uma disputa na frente, entre Sanabria, Tiago ou Kayky.

O time ainda não tem chances de ingressar definitivamente no G-4. Uma vitória, porém, combinada a uma derrota do Mirassol para o Sport, no Recife, pode igualar as equipes em pontos, com os paulistas na frente pelo número de vitórias.

SÃO PAULO X BAHIA

SÃO PAULO - Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Días; Gonzalo Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

DATA - 25/10 (sábado)

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.