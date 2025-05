São Paulo renova contrato de promessa Lucas Ferreira até 2029: 'Jovem talento'

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com o jovem atacante Lucas Ferreira, de 19 anos, até dezembro de 2029. No clube desde 2021, o jogador de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, vem se destacando nas últimas partidas e ganhou uma compensação financeira.

Foram 15 partidas disputadas pela equipe profissional, sendo as últimas 11 em sequência, iniciando em seis delas. Habilidoso e ousado, o atacante já tem três taças na base do clube, sendo eleito o craque da Dallas Cup sub-19 em 2024.

"É uma alegria renovar o contrato desse jovem talento. O Lucas Ferreira é mais um importante valor que conseguimos revelar em Cotia. Sua integração ao time profissional foi rápida e era necessária essa atualização no contrato", afirmou o presidente Julio Casares.

"O Lucas Ferreira é mais um exemplo do trabalho que temos feito com os meninos de Cotia. Foi um jogador que captamos no Rio de Janeiro e que se desenvolveu na base ao longo dos últimos anos, com títulos importantes", disse o diretor de futebol Carlos Belmonte. "Paralelamente, trazíamos para treinos com o profissional na Barra Funda, até que chegasse o momento de concluir a transição e ele pudesse reforçar o nosso elenco principal. Seu desempenho nos últimos jogos prova que o processo todo vem sendo bem feito, e essa renovação é mais uma etapa disso."

Mesmo dando os primeiros passos no time profissional, Lucas Ferreira já despertou o interesse de clubes de fora do País e o São Paulo resolveu se precaver para não perdê-lo sem uma boa compensação financeira.

O jovem, que viu seu staff recusar uma primeira proposta do São Paulo, não escondeu a satisfação com o novo acordo. "Só tenho que agradecer a Deus por tudo o que vem fazendo na minha vida. Estou muito feliz por renovar com o São Paulo. Meu objetivo é conquistar muitos títulos com essa camisa e, se Deus quiser, ainda neste ano", declarou o jogador.