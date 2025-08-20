São Paulo reanima temporada de aperto e vê futebol aliviar bastidor político Estadão Conteúdo 20.08.25 8h48 A classificação do São Paulo às quartas de final da Copa Libertadores mostra que a queda na Copa do Brasil não representa a trajetória tricolor em 2025 na íntegra. A expectativa para o ano era baixa, já que o clube encara a maior dívida da história e sente as consequências disso no futebol. O trabalho de Hernán Crespo, porém, reanimou a equipe do Morumbi. Sem cumprir metas esportivas no Paulistão e na Copa do Brasil, o São Paulo viu o planejamento financeiro ficar ainda mais apertado. A diretoria precisou recorrer a um empréstimo para tentar terminar o ano com superávit, como obriga o fundo que amortiza parte da dívida são-paulina. Já em campo, a equipe demonstra evolução em desempenho desde a chegada de Crespo e tem conquistado resultados mesmo quando joga abaixo. Por vezes, o time tem feito valer a máxima repetida pelo treinador ainda em 2021, na primeira passagem: "Onde não chegam as pernas, vai chegar o coração". O técnico blinda o elenco e evita até mesmo comentar possíveis contratações. Quando citado Mailton, lateral-direito que atua pela Chapecoense e que está encaminhado para reforçar o São Paulo, por exemplo, Crespo brincou. "Ah sim? Você sabe muito hein. Está falando com a diretoria?", disse bem-humorado na coletiva após o empate com o Atlético Nacional. Em consonância, o goleiro Rafael, um dos heróis da classificação, exaltou a união do elenco. "O Lucas fala uma coisa que eu concordo muito, e eu acho que eu vivo muito isso também. De todos os grupos que eu trabalhei, esse é muito especial pelo tanto que todo mundo se dedica, trabalha em prol do outro, o tanto que a gente quer crescer junto e o quanto a gente está junto mesmo nas dificuldades", elogiou. É dessa forma que o futebol tem se separado (e aliviado) o bastidor político do clube. A relação entre o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte não é de harmonia. Belmonte, que já foi apontado como sucessor de Casares, não deve estar ao lado de quem o presidente apoiar na eleição da nova gestão, em 2026. Um episódio recente marcou mais um capítulo dessa relação turbulenta. Uma mensagem enviada por engano a jornalistas apontava o diretor de futebol como responsável pela negociação do empréstimo de Henrique Carmo ao PSV, da Holanda. A operação seria sem custos para os holandeses e sem benefícios garantidos ao São Paulo. O texto enviado sem querer e, posteriormente, apagado dizia que Casares foi quem impediu o negócio. O assunto virou tabu no Morumbi. Enquanto isso, Crespo diz que irá analisar o jogo entre LDU e Botafogo, do qual sairá o adversário do São Paulo na próxima fase. "Amanhã, cervejinha, televisão, e olhar o rival. O assunto virou tabu no Morumbi. Enquanto isso, Crespo diz que irá analisar o jogo entre LDU e Botafogo, do qual sairá o adversário do São Paulo na próxima fase. "Amanhã, cervejinha, televisão, e olhar o rival. Vai ser bonito ter um dia livre depois de muito tempo", comemorou após a classificação de terça-feira. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo escalou e tem conforto na tabela. O time é sétimo colocado, com 29 pontos. O próximo compromisso será o Atlético-MG, no MorumBis, às 20h30 de domingo. 