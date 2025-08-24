São Paulo quebra tabu contra Atlético-MG, volta a vencer no Brasileiro e segue bem com Crespo Estadão Conteúdo 24.08.25 22h47 O São Paulo bateu o Atlético-MG, que poupou seus titulares, por 2 a 0 neste domingo, 24, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão 2025, no MorumBis. Pablo Maia abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Após uma bela troca de passes dos tricolores, o volante invadiu a área, cortou para dentro e bateu no canto direito, sem chances para Everson. Aos 35 minutos do segundo tempo, Tapia completou de cabeça um cruzamento de Cédric, que recebeu um lindo passe de calcanhar de Luciano, e fez o segundo gol tricolor. Desde a volta de Hernán Crespo, o São Paulo tem agora sete vitórias, quatro empates e só duas derrotas. Além disso, o São Paulo quebra um tabu contra o Galo. O clube não vencia o Atlético desde 2020, com seis empates e cinco derrotas desde então. Com este resultado, o time tricolor volta a vencer após três empates seguidos na temporada e vai aos 32 pontos no Campeonato Brasileiro, se mantendo na sétima colocação. Já o Atlético-MG segue seu ano inconstante e fica com 24 pontos em 12º. No primeiro tempo, o São Paulo ainda pressionou e teve mais chances de ampliar o placar. Especialmente com Ferreirinha, que saiu cara a cara com Everson, mas viu o goleiro do Galo defender o chute. Na etapa final, o São Paulo manteve seu ritmo, pressionou o Galo e chegou ao segundo gol no final do jogo, no momento em que novamente era melhor em campo. A nota negativa para o São Paulo veio antes mesmo da bola rolar. Lucas Moura foi cortado da partida por sentir novamente dores no joelho. Após quatro jogos seguidos atuando apenas no segundo tempo, o camisa 7 sofre mais um revés na sua recuperação. O clube informou que ele seguirá tratamento individualizado e que o objetivo é tê-lo 100% para o duelo de quartas de final da Libertadores, contra a LDU, no dia 25 de setembro. Para piorar o DM tricolor, Marcos Antônio deixou o jogo com uma lesão na coxa ainda no primeiro tempo. Ele vinha sendo um dos melhores atletas no comando de Crespo e estava na pré-lista de Carlo Ancelotti na convocação desta segunda-feira da seleção brasileira. O São Paulo descansa no meio de semana e volta a jogar no próximo sábado, às 21h, no Mineirão, contra o Cruzeiro. Já o Atlético-MG terá o clássico contra o próprio Cruzeiro na quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 2 X 0 ATLÉTICO-MG SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio (Rodriguinho), Pablo Maia e Enzo Díaz; André Silva (Tapia) e Ferreirinha (Luciano). Técnico: Hernán Crespo. ATLÉTICO-MG - Everson; Gabriel Menino (Iseppe), Roman, Vitor Hugo, Caio Paulista; Alan Franco (Scarpa), Fausto Vera, Reinier (Alexasnder) e Igor Gomes (Natanael); Rony e Junior Santos (Biel). Técnico: Cuca GOLS - Pablo Maia, aos 22 minutos do primeiro tempo; Tapia, aos 35 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Enzo Díaz (São Paulo); Everson e Igor Gomes (Atlético-MG). ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR). PÚBLICO - 26.364 pagantes. RENDA - R$ 1.184.976,00. LOCAL - MorumBis, em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo FC Atlético-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na bronca Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento 24.08.25 19h05 Futebol Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição 24.08.25 18h55 DE MAL A PIOR Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos 24.08.25 18h14 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES p.TextArea { R transient java.lang.Object _data = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.publicInterfaces = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValued'; R static java.lang.String p.mt = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.beanClass = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; RW java.lang.String value = NULL; },ModelStore=com.polopoly.model.ModelStoreInMap Futebol Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição 24.08.25 18h55 VERGONHA Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025 Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela 24.08.25 18h12 Campeonato Brasileiro Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Fortaleza e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30